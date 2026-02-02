Napoli, Conte: la replica ad Allegri e lo sfogo sui calendari. L'esempio tedesco

Il tecnico azzurro ha vinto la sua quinta panchina d'oro per lo scudetto dello scorso anno ed è tornato ad attaccare i ritmi del nostro calcio

Amici non sono mai stati, rivali poche volte ma che Allegri e Conte siano come l’olio nell’acqua è sempre più chiaro. Hanno stravinto sulla stessa panchina (della Juve) uno dopo l’altro ma ognuno rivendica per sè il successo più importante, capita che non si diano la mano quando si incontrano (come in Supercoppa) e che si becchino a distanza come è capitato oggi.

La provocazione di Allegri

Aveva iniziato il tecnico del Milan che, stimolato sui lamenti di Conte di sabato scorso (“si gioca troppo, ecco perché ci sono tanti infortuni”) è andato giù pesante: “Ho fatto 5 anni alla Juventus. La Juve ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 finali di Champions disputate e giocavamo le stesse partite di chi non gioca, eppure eravamo in testa. Io spero che l’anno prossimo avrò questi problemi, se si possono chiamare problemi. Poi con la Champions bisogna fare un certo tipo di rosa, ma quelli sono altri problemi”.

La panchina d’oro

Dopo aver ricevuto a Coverciano la sua quinta panchina d’oro (una per ogni scudetto in A, i tre con la Juventus e quelli con Inter e Napoli) il tecnico azzurro ha rincarato la dose sui ritmi insostenibili e i calendari fitti: “Io penso che da questo punto di vista siamo tutti totalmente d’accordo, il problema è che poi c’è difficoltà ad esporsi, anche a prendere delle posizioni, perché poi alla fine tutti parlano, ma nessuno fa niente. Questa è la è la verità, quindi si andrà avanti così sapendo che non si può fare niente, ci sono le istituzioni”.

Conte lamenta l’immobilismo italiano: “Leggevo che la federazione tedesca sta prendendo comunque posizione per cercare di fare qualcosa. Secondo me è difficile muoversi in maniera singola, sia come allenatore che come calciatore. Queste sono situazioni che non mi devono competere, perché io sono un allenatore. Quello che posso dire è che è un problema che ci trova tutti d’accordo, anche i media, sul fatto che si gioca troppo e si rischia troppo, però alla fine non si sta facendo niente, questa è la verità.”

La stoccata ad Allegri

Quando gli riferiscono della frecciata di Allegri ecco la replica lapidaria: “Lui ha detto il contrario? Non so cosa abbia detto, ma lui sta giocando poco…”.

Infine capiolo Di Lorenzo, l’esito degli esami ha scongiurato un grave infortunio: “Bisogna sempre essere ottimisti e cercare anche nelle situazioni peggiori di trovare una soluzione”.