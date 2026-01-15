Napoli, Conte sconfessa il mercato: Lucca ai margini e Lang diventa un caso. Manna torna sulle tracce di Lookman

Terzo pareggio consecutivo per il Napoli dopo Verona e Inter: la squadra ha bisogno di una svolta e potrebbe arrivare dal mercato. La suggestione Lookman e le condizioni

Il Napoli ha bisogno di una svolta per non perdere il treno scudetto. La squadra di Antonio Conte è reduce da tre pareggi consecutivi contro Verona, Inter e Parma. Tutti diversi tra loro: contro i veronesi gli azzurri hanno regalato il primo tempo, a Milano la prestazione è stata di livello contro la squadra più forte del campionato mentre contro il Parma è mancato solo il gol. Non a caso Rinaldi, il portiere debuttante di Cuesta, è stato premiato come migliore in campo. Il gol in apertura di McTominay, annullato per un fuorigioco di centimetri, grida vendetta. Fatto sta che ora l’Inter, con la vittoria casalinga contro il Lecce, ha messo la freccia e sta tentando la prima fuga scudetto della stagione. Gli azzurri hanno bisogno di una scossa e potrebbe arrivare dal mercato.

Noa Lang impalpabile al Napoli: interessi dalla Turchia, il Fulham chiede info

Sul tavolo degli imputati per il pareggio senza reti contro il Parma ci è finito Noa Lang. All’olandese non basta l’assist decisivo per il secondo gol di McTominay a San Siro. Alterna sprazzi di qualità e lunghe porzioni di partita dove rimane troppo isolato. Nella partita del Maradona, Conte l’ha tolto al 58′ pur di far entrare un acciaccato Neres (che uscirà nel finale proprio per un problema fisico). Al momento del cambio, l’olandese è apparso visibilmente contrariato, da capire se per la sua prestazione o per la decisione di Conte. Lang, nonostante il minutaggio che è aumentato vista l’emergenza infortuni del Napoli, non è riuscito a sfruttare le occasioni che gli ha dato Conte. Non gli mancano estimatori dal mercato: voci parlando di interessamenti dalla Turchia, ma l’interesse più concreto arriva dal Fulham, che ha chiesto informazioni sul giocatore.

Lucca ai margini del Napoli

In una posizione simile, se non peggiore, c’è Lorenzo Lucca. L’attaccante, arrivato dall’Udinese in estate, non è mai riuscito a integrarsi al meglio nel sistema Napoli. L’emblema arriva nel finale della partita contro il Parma: assedio del Napoli, un pallone alto sbuca sul secondo palo dove c’è Lucca che, invece di andarci di testa per rimetterla in mezzo o direttamente in porta, decide di andarci con la rovesciata. Il pallone viene colpito con la tibia e il Napoli così spreca una delle ultimissimi occasioni per sbloccare la partita, tra i forti mugugni dei tifosi per la decisione dell’attaccante. Due gol finora per Lucca, uno in campionato e uno in Coppa Italia. Ma, nonostante l’infortunio di inizio stagione di Lukaku sarebbe potuta essere un’occasione per aumentare il minutaggio, l’ex Udinese non è mai riuscito a imporsi, complice anche l’esplosione di Hojlund, vero trascinatore offensivo della squadra.

Manna lavora per Lookman: le condizioni

Tolto proprio il danese, colpo arrivato solo in seguito all’infortunio di Lukaku, gli acquisti del mercato estivo del Napoli stanno facendo fatica, Lang e Lucca su tutti, ma anche Beukema e Gutierrez. Dunque Manna deve correre ai ripari se non vuole allontanarsi troppo dall’Inter e per non ritrovarsi persino a lottare per un posto in Champions. La nuova suggestione in casa Napoli sarebbe quella che porta ad Ademola Lookman. Ora che l’Atalanta ha trovato un suo possibile sostituto, l’ex Napoli Raspadori, il club potrebbe lasciare andare il nigeriano, oggetto di mercato per due sessioni estive consecutive, con conseguenti casi. Ma gli azzurri devono operare a saldo zero in questa sessione invernale, dunque il club potrebbe tentare l’affondo per Lookman solo se dovessero partire sia Lucca che Lang. La valutazione del giocatore oggi si aggira attorno ai 30-35 milioni di eur.