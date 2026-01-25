Napoli, Conte ha mezza squadra ko ma mette due giocatori fuori rosa: che polemica

Il tecnico usa il pugno di ferro contro Marianucci e Ambrosino che si sarebbero rifiutati di allenarsi dopo un accordo con il loro agente Giuffredi

Il Napoli tocca quota 24. Non sono chiaramente i punti in classifica ma gli infortunati totali dall’inizio della stagione. Con Neres fuori per due mesi, causa operazione post infortunio, neanche gli ultimi stop di Politano e Rrahmani e il rischio (quasi certezza) di perdere il portiere Milinkovic Savic inteneriscono Antonio Conte. Infatti, il tecnico del Napoli si è trasformato in versione sergente di ferro e ha deciso di mandare fuori rosa – per la gara contro la Juventus – altri due giocatori. Sui social scoppia l’ennesima polemica.

Gli attacchi di Giuffredi a Conte

A innescare la miccia era stato l’agente Giuffredi che in settimana ha attaccato il tecnico del Napoli. Il procuratore (tra gli altri) anche di Vergara, Marianucci e Ambrosino, si è scagliato contro il tecnico azzurro: “Abbiamo degli accordi ma il signore non li libera da un mese. A Conte manca il coraggio di mettere i giovani in campo. Dobbiamo avere il coraggio di dire la verità: l’allenatore non ha il coraggio di mettere un giovane. Vengono messi solo se ci sono tremila infortunati.”

E infine ha concluso Giuffredi: “Vergara ha fatto 120 minuti in due gare, sono stati emozionanti per il ragazzo, per noi, perché è un ragazzo che viene dal settore giovanile. È partito dalla C e si ritrova a giocare in Champions col Napoli. Ma Vergara non avrebbe mai messo piede in campo se non ci fossero stati tutti questi infortuni. Non mi faccio prendere per il c**o da Conte.

Marianucci e Ambrosino out contro la Juventus

Nonostante la crisi nera di infortuni, il tecnico del Napoli ha deciso di punire e di mettere fuori rosa Marianucci e Ambrosino, giocatori rappresentati dal procuratore Giuffredi che si sarebbero rifiutati di partecipare attivamente agli allenamenti nei giorni antecedenti alla sfida contro la Juventus.

A riportare tale situazione è Il Mattino che spiega: “Nonostante la situazione da “codice rosso” non fa sconti ad Ambrosino e Marianucci che in questi giorni hanno scelto di non allenarsi in gruppo seguendo la linea linea aventiniana e polemica decisa dal loro procuratore Giuffredi. E Conte li ha messi fuori rosa, in pratica. E poco importa se due in più sarebbe comunque serviti come il pane in questo periodo di carestia. Ma Conte è Conte. In ogni momento della sua vita. Anche oggi qualcosa si inventerà”, si legge sul quotidiano.”

I tifosi del Napoli sostengono la scelta di Conte

In questo caso, i tifosi del Napoli all’unisono si sono schierati dalla parte del tecnico: “Conte ha fatto benissimo. Non si sono voluti allenare? Allora state a casa! I procuratori? Meglio non parlarne!” E ancora: “Un procuratore che parla nel momento meno opportuno è un male per il Napoli e per gli stessi calciatori.” C’è poi chi scrive: “Fatto bene: prima la maglia c’è se ora anche 2 giocatori mediocri non da Napoli si permettono il lusso di non volersi allenare ma come si fa, li manderei in serie D e nemmeno.”

Continuano le critiche: “Due mezze cartucce, guidate da un procuratore che mi limito a definire “spregiudicato ” per non infierire, che in un momento così delicato per il Napoli, invece di cercare di dare il loro “scarso apporto” piantano anche grane, è decisamente un po’ troppo. Penso sia giusto liberarsene a tempo debito”. C’è poi chi consiglia: “De Laurentiis deve assolutamente evitare di acquistare, ed anche di fare operazioni di rinnovi contrattuali, a calciatori rappresentati da questo signore che, attraverso dichiarazioni inopportune ed anche con comportamenti mafiosetti, mira a destabilizzare l’ambiente tecnico e societario.”

Non si placano gli animi sul web: “I procuratori facciano i procuratori. I giocatori facciano i giocatori. L’allenatore faccia l’allenatore. Giuffredi almeno una volta all’anno deve destabilizzare, Conte non si fa passare la puzza per sotto al naso, quindi giusto così, fuori rosa pure tre mesi. In momenti di crisi invece di contribuire, si prendono anche il lusso di non allenarsi, ma jate a faticà.. e credetemi, il problema non è Conte nonostante abbia mille difetti.”

E ancora: “Hanno 20 anni e vogliono dettare legge? Devono allenarsi, punto. Conte ha ragione, meglio senza quello sciacallo del procuratore.” C’è chi scrive: “Se possibile, altri 2 da piazzare sul mercato. Cominciamo a “ripulire”dai “telecomandati” dei procuratori.” I tifosi non ci stanno: “Basta remare contro … queste critiche non servono al Napoli … se la società ha fiducia nel tecnico e lui che deve prendere queste decisioni e per me ha fatto bene.” E infine: “Se non si sono voluti allenare di che parliamo????? La vera piaga del calcio sono i procuratori.”

