Bologna-Napoli, Conte si dice preoccupato e accusa la squadra e se stesso ma per i tifosi non è più tempo di scuse: web furioso

Terza sconfitta esterna in campionato, quando l’anno scorso furono solo due i ko esterni, terza gara di fila senza segnare, nessuno si arrabbi se si parla di Napoli in crisi. I campioni d’Italia crollano a Bologna sotto i colpi di Dallinga e Lucumi, che fine ha fatto la squadra granitica dello scorso anno? Perché si creano pochissime palle gol e si segna ancor meno? Mentre Italiano sogna la zona Champions a dare delle risposte deve essere Conte, che nelle ultime settimane si è sempre lamentato ma che è chiamato ad uscire dagli alibi.

Conte attacca la squadra e se stesso

Il tecnico apre il bagaglio dei rimpianti: “Loro avevano più voglia, più energia, ci deve far riflettere, è la quinta sconfitta per noi, c’è da continuare a fare delle riflessioni. Loro hanno giocato giovedì e sembravano avvelenati, noi abbiamo fatto il compitino e ci siamo sciolti dopo il gol. Il problema è che serve un’energia diversa. Hojlund non mi è dispiaciuto, per me è stato il migliore in campo dei miei, penso che Lucumi abbia fatto molta fatica, dovevamo supportarlo di più. Io sono preoccupato, c’è poco da dire: una squadra indicata come protagonista assoluta…vuol dire che c’è qualcosa che non sta andando nel verso giusto. La stagione-no dopo l’altro scudetto non è stata di insegnamento, stiamo lavorando ma dobbiamo chiederci come. Con l’entusiasmo giusto e la voglia dell’anno scorso o crogiolandoci sullo scudetto e sui pronostici che ci danno per favoriti? Non c’è l’energia positiva e non da oggi, mi dispiace che non sto riuscendo a cambiare questa energia , vuol dire che non sto facendo un buon lavoro”.

Le lacrime di Pessina a fine gara

Nel Bologna ancora non parla Italiano, che si sta riprendendo dalla polmonite, ed è il suo vice Niccolini a spiegare: “Non era facile giocare due giorni dopo l’impegno in Europa, la classifica è bellissima ma per ora meglio non guardarla, devo però ammettere di essermi commosso a vedere il nostro Pessina piangere di gioia a fine gara”.

La rabbia dei tifosi del Napoli

I tifosi azzurri intanto sono sempre più preoccupati dopo il ko al Dall’Ara: “ La situazione è critica. Non per la sconfitta, si può perdere, ma perché da troppe partite la squadra gioca senza logica e con una sterilità totale” oppure: “75’ e non abbiamo fatto un tiro in porta ad un portiere giovane ed esordiente. Questo la dice lunga sul non gioco del Napoli. Raccapricciante!!” e poi: “Siamo alla frutta , no sense.. confusione , rabbia , falli , errori , grossa crisi , enorme crisi …giocatori solo falli zero azioni … A CASA FATE RIDE” e ancora: “Conte troppo conservativo. Non abbiamo alcuna attitudine a fare calcio; la palla la sappiamo solo passare indietro”, oppure: “Ha ragione il comandante Conte, come questo Napoli abbia fatto 22 punti è qualcosa che non ha alcuna spiegazione razionale”

C’è chi scrive: “Comunque la metti, Conte quest’anno ha fallito. Preparazione, infortuni muscolari, compagna acquisti, gioco inesistente, giocatori svuotati mentalmente e fisicamente,oramai nemmeno in Serie Z si gioca con 6 uomini in difesa.” e poi: “Regalato un Primo tempo…. Subiamo nel secondo tempo una squadra che ha giocato giovedì e corrono come i pazzi e ci pressano indemoniati” e anche: “Piuttosto che continuare con la storia che danno fastidio, che inizino a dare un gioco alla squadra dopo il mercato che è stato fatto. Invece sempre e solo scuse.”

Il web è scatenato: “Qualcuno di buona volontà ci dica che sta succedendo a questa squadra. Qua non si capisce più niente” e poi: “Forse Conte dovrebbe iniziare a vivere meno di sindrome di accerchiamento e poi di come iniziare a spostare davvero gli equilibri, perché l’unico accerchiamento è quello delle figure di m… che stiamo azzeccando” e ancora: “Ma precisamente caro mister a chi è che diamo fastidio? L’unico fastidio vero lo stiamo vivendo noi tifosi a vedere questo abominio in campo” e infine: “Uno strazio, siamo lenti, disuniti, non pressiamo. Dovremmo essere al top della forma fisica ma siamo spompati, pesanti in campo…inguardabili”

