Napoli, la richiesta dei senatori a Conte e il tradimento di Bologna: spunta la verità sullo sfogo del tecnico

L'allenatore aveva fatto una concessione alla squadra dopo la disfatta di Eindhoven: niente ritiri prepartita, per alleggerire un po' il carico. Ma al Dall'Ara è stato uno sfacelo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La prestazione negativa di Bologna, la perdita del primo posto in classifica, il clamoroso sfogo di Antonio Conte negli spogliatoi del Dall’Ara. E poi la crisi, le voci incontrollate di possibili dimissioni del tecnico che per qualche ora hanno fatto palpitare i tifosi del Napoli, divisi tra una fetta ampia (ma silenziosa) di sostenitori del tecnico e un’altra altrettanto ampia, ma decisamente più rumorosa, di forcaioli che ne chiedono l’immediato allontanamento, non si capisce bene a vantaggio di chi. I Tweet del presidente De Laurentiis hanno fatto chiarezza: Conte rimane il faro del progetto del Napoli. Ma cos’è successo davvero prima, durante e dopo la disfatta di Bologna?

Conte, il precedente sfogo dopo il 6-2 di Eindhoven

Era da un po’, per la verità, che il tecnico lanciava segnali d’insofferenza. “Troppi nove innesti in uno spogliatoio”, aveva detto dopo il 6-2 di Eindhoven in Champions League come a suggerire una mancata “acquisizione di mentalità” da parte dei nuovi arrivati. Al Dall’Ara, invece, ha tirato in ballo soprattutto i big, i senatori. Quelli che c’erano anche dopo il terzo Scudetto del Napoli, vinto con Spalletti in panchina, e che l’anno successivo hanno chiuso il campionato con un deludente decimo posto. A proposito dei senatori, spunta un retroscena illuminante su una richiesta fatta dalla “vecchia guardia” all’allenatore proprio dopo la debacle olandese.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’appello dei big al tecnico: “Allenamenti meno intensi”

A raccontare l’incontro è Sky, attraverso la ricostruzione dell’inviato Massimo Ugolini. Due settimane fa a Castel Volturno un gruppetto di giocatori d’esperienza, di senatori dello spogliatoio, ha parlato con Conte facendogli una richiesta specifica: quella di rimodulare le attività del Napoli sulla base del doppio impegno. In altre parole: sedute più morbide e meno intense, anche in ragione dei tanti infortuni muscolari che stanno affliggendo il Napoli in queste settimane. La risposta di Conte? L’allenatore si è detto disponibile al dialogo, non ha modificato più di tanto i suoi metodi ma ha tolto il ritiro prepartita.

La concessione di Conte e il tradimento del Napoli a Bologna

Uno “zuccherino” che non ha risolto i problemi. Conte, infatti, ha preteso un impegno ancora maggiore durante gli allenamenti. A Bologna s’immaginava una prestazione di spessore, soprattutto dal punto di vista fisico, della generosità e della determinazione. Vedere il suo Napoli coì arrendevole, così poco convinto, sistematicamente battuto dai giocatori avversari in ogni contrasto, lo ha indotto a pensare a un vero e proprio “tradimento”. Da qui le parole durissime a fine partita, in cui dopo una iniziale assunzione di responsabilità, Conte ha sparato a zero sulla squadra parlando di “non voler accompagnare il morto” e facendo espliciti riferimenti alla stagione del decimo posto.

De Laurentiis con Conte: il futuro e gli scenari per il Napoli

L’allenatore pensava di aver chiarito e risolto i problemi del Napoli, invece si è reso conto – una volta di più – che quest’anno la squadra non lo segue come nel recente passato. Qualcuno, pare, abbia anche risposto in modo sfrontato al suo sfogo precedente, fatto a Eindhoven dopo il tennistico 6-2 rimediato in Champions. Conte ha incassato, una volta di più, il sostegno richiesto dalla società. Che si è compattata attorno a lui, ai suoi metodi, alle sue convinzioni. Basterà per risollevare il Napoli? Ed è davvero questo il problema principale, la gestione delle sedute d’allenamento? Alla ripresa dopo la sosta, contro l’Atalanta passata da Juric a Palladino, il compito di fornire le risposte attese.