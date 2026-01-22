Napoli, Conte ride per Lucca e piange per Neres: infortunio più grave del previsto, ecco quando può tornare

L’attaccante, che ha accettato il trasferimento al Nottingham, farà spazio a un rinforzo, ma intanto la diagnosi del problema del brasiliano rivela un’altra amara sorpresa

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Una buona e una cattiva (anzi, sportivamente drammatica) notizia per il Napoli e per Antonio Conte. Lorenzo Lucca ha accettato il trasferimento al Nottingham Forest e il suo addio farà spazio a un rinforzo in attacco; nel frattempo, però, l’infortunio di David Neres si è rivelato più grave del previsto.

Napoli, sì di Lucca al Nottingham Forest

Lorenzo Lucca ha detto sì al Nottingham Forest. L’operazione pazientemente costruita dal d.s. Giovanni Manna è sul punto di giungere a conclusione: l’ex Udinese ha accettato il trasferimento in Premier League, il Napoli incasserà 2 milioni di euro per il prestito oneroso subito e altri 40 a fine stagione se il Nottingham deciderà di riscattare Lucca. Con la partenza del centravanti, dunque, il club partenopeo ha spazio in rosa e nel monte ingaggi per prendere un altro attaccante, più incline a soddisfare le esigenze di Antonio Conte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La diagnosi dell’infortunio di Neres

La buona notizia riguardante Lucca, però, è accompagnata da quella drammatica sulle condizioni fisiche di David Neres. La diagnosi dell’infortunio rimediato dall’attaccante brasiliano contro la Lazio sarebbe infatti più grave del previsto. A riportare la notizia è il portale Il Napolista, secondo cui la risonanza magnetica effettuata dopo Napoli-Parma – quando Neres tornò in campo partendo dalla panchina per poi essere sostituito – avrebbe riportato la lesione al tendine d’Achille del piede destro: un problema che metterebbe il giocatore davanti a un bivio.

Quando torna Neres

Neres infatti dovrà scegliere se adottare una terapia conservativa, che gli permetterebbe di tornare in campo tra poche settimane ma che non eliminerebbe il problema al tendine, oppure se operarsi: in tal caso, l’attaccante brasiliano potrebbe restare fermo almeno un paio di mesi.

Di fatto, dunque, Conte rischia di riavere a disposizione l’attaccante ex Ajax e Benfica soltanto a marzo (nella migliore delle ipotesi): un vero guaio per il Napoli, che ha in Neres uno dei giocatori di maggiore qualità e impatto sul suo gioco offensivo. La decisione dovrà arrivare nei prossimi giorni: qualunque sia, il Napoli è obbligato a reperire sul mercato un rimpiazzo di qualità.