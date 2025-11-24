Napoli, Conte fa chiarezza sul rientro di Lukaku e su come sia già stato decisivo poi esprime un desiderio

Per Buongiorno non c'è mai stata rottura nel rapporto col tecnico ma solo un calo di energie mentali, il difensore convinto che il peggio sia passato

Da dedicare a Maradona, di cui ricorre il quinquennale dalla scomparsa, per confermare di essere usciti dal tunnel e per rimanere in corsa in Champions League. Il Napoli domani è atteso ad un appuntamento uno e trino contro il Qarabag, avversario senza nobiltà calcistica ma che sta stravolgendo i pronostici. Conte ha ancora una squadra incerottata con tante assenze, non preoccupano le condizioni di Hojlund e Rrahmani usciti anzitempo con l’Atalanta, mentre restano ancora out i vari Lukaku, De Bruyne, Gilmour, Spinazzola. Il tecnico azzurro presenta la partita di domani con lucidità.

Il rimpianto di Conte

Conte presenta l’avversario: “Hanno sette punti, sono la squadra rivelazione della Champions: hanno tanti stranieri ben integrati e giocatori di qualità. Servirà tanta energia, certo stiamo avendo tanti infortuni, non dimentichiamo Meret, il portiere dello scudetto. Certe cose le puoi indirizzare durante una stagione ma queste cose no, da inizio anno dobbiamo fare di necessità virtù. Devo cercare delle soluzioni per gestire questi momenti ma è da inizio anno che va così, spero presto di avere una scelta più ampia”.

Sta trovando spazio anche chi aveva giocato meno: “Hanno giocato 5 nuovi dal 1′ più Elmas che è entrato dalla panchina, devono essere per forza coinvolti, dobbiamo sfruttare queste situazioni per coinvolgere di più tutti”. Tra i meno utilizzati hanno brillato con l’Atalanta Neres e Noa Lang: “Vanno fatte delle differenze, Neres era stato già decisivo l’anno scorso, non lo stiamo scoprendo ora, in ogni caso bisogna continuare. La difesa a tre o meglio il centrocampo a due è figlio dell’emergenza ma l’importante è presentare sempre una squadra organizzata capace di dare il meglio sia in fase di possesso che in fase di non possesso”.

L’importanza di Lukaku

Sabato Lukaku era in tribuna a sostenere la squadra: “Dico subito che non è assolutamente pronto per la Roma, sappiamo la sua importanza, è un giocatore riconosciuto a livello internazionale. Dà sempre tanto anche non giocando nello spogliatoio perché è uno dei più carismatici, averlo recuperato in gruppo è importante. Tutti dobbiamo metterci l’elmetto e dare il proprio contributo sia giocando sia aiutando da fuori”.

Buongiorno conferma l’ottimo rapporto con Conte

In sala conferenze anche Buongiorno che ammette: “Sì la nottata è passata ma dobbiamo recuperare le energie dopo la vittoria sull’Atalanta, col Qarabag sarà dura ma ci faremo trovare pronti”. Conte ha parlato di rapporto sempre unito: “Abbiamo sempre avuto fiducia in lui e lui in noi, dovevamo solo recuperare energie mentali. Periodi negativi possono capitare sempre, siamo contenti per la vittoria con l’Atalanta ma l’impegno del gruppo c’è sempre stato