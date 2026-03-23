Napoli, Conte rinnega di nuovo sé stesso: la mossa durante la sosta per allungare la striscia positiva 

Come accadde durante la pausa per le nazionali di novembre, anche per la sosta del campionato di marzo Antonio Conte ha deciso di prendersi qualche giorno di vacanza dal Napoli: la squadra, priva dei giocatori convocati nelle proprie nazionali, si allenerà col secondo Cristian Stellini. Una mossa in contrasto con le abitudini del tecnico, ma che in autunno diede ottimi risultati.
- Napoli, la vacanza di Conte a novembre
- Conte assente, squadra a Stellini
- L’effetto sul Napoli e la striscia positiva
Napoli, la vacanza di Conte a novembre
Antonio Conte è uno stakanovista, un professionista abituato a immergersi completamente nei problemi e negli obiettivi della squadra che allena, e che pretende dai suoi giocatori e collaboratori lo stesso estenuante impegno. Ecco perché fece scalpore nello scorso novembre la sua scelta di prendersi qualche giorno di vacanza in concomitanza con la sosta per le nazionali: il Napoli, tra l’altro, veniva da un periodo tutt’altro che facile, con tre sconfitte (Torino, Psv e Bologna) nelle precedenti 7 partite.
Quella scelta, però, risultò vincente: non a caso Conte ha deciso di ripeterla anche ora, con la serie A ferma a causa dei playoff mondiali e degli altri impegni del calendario internazionale.
Conte assente, squadra a Stellini
Conte mancherà a Castelvolturno domani, alla ripresa degli allenamenti del Napoli dopo la vittoria di Cagliari e i tre giorni di riposo concessi agli azzurri. Come a novembre il tecnico ha deciso di prendersi una vacanza, lasciando la squadra – priva dei 13 giocatori convocati dalle rispettive nazionali – agli ordini del suo assistente Cristian Stellini. Il rientro di Conte è previsto per l’inizio della settimana prossima, quando il Napoli inizierà a recuperare qualche nazionale e a preparare l’importantissima sfida col Milan del 6 aprile.
L’effetto sul Napoli e la striscia positiva
Conte sa di esercitare una pressione sempre molto forte sui propri giocatori e ha probabilmente compreso che assentarsi per qualche giorno può aiutarli a recuperare energie mentali che potrebbero risultare fondamentali per il finale di stagione. A novembre, d’altra parte, la scelta di andare in vacanza durante la sosta permise al Napoli di risollevarsi: dopo la pausa gli azzurri inanellarono 5 vittorie consecutive (compresa quella ai rigori in Coppa Italia contro il Cagliari), riprendendo quota dal 4° al 2° posto in classifica.
Dopo la sosta di marzo, Conte mira ad allungare la striscia positiva arrivata a 4 vittorie consecutive. Fondamentali, in particolare, saranno le prossime due giornate, in cui il Napoli affronterà Milan e Parma, mentre l’Inter sarà impegnata contro Roma e Como. Un po’ di riposo oggi potrebbe risultare decisivo domani, nella corsa scudetto.