Napoli, la risposta di Conte a De Laurentiis sa di addio: “Rispondo in privato”. Sarà sfida con Allegri per la nazionale

Dopo il brutto ko interno con la Lazio, il tecnico rimanda i discorsi sul futuro ma la risposta alle parole del presidente non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi partenopei

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una sconfitta brutta di quelle difficili da digerire e un futuro che si fa sempre più incerto. Antonio Conte non cancella i dubbi, le voci e le indiscrezioni sul suo futuro. Anzi dopo il ko interno del suo Napoli con la Lazio, arriva una risposta che alimenta l’ipotesi di un possibile addio alla panchina azzurra per abbracciare l’azzurro Italia.

L’immancabile domanda sulla nazionale

Sin dal post-Bosnia, il nome di Antonio Conte è stato immediatamente tirato in ballo come ruolo di ct della nazionale italiana. Sarebbe un ritorno per il tecnico pugliese che in azzurro ha fatto molto bene. Ma il livello di nervosismo dopo il crollo casalingo con la Lazio è alto e ai microfoni il tecnico sembra poco propenso ad affrontare l’argomento: “Io vi lascio parlare, dico delle cose ma vengono fraintese oppure voi le capite in un’altra maniera. E magari sono anche strumentalizzate. Parto dal presupposto che in questa situazioni più si sta zitti tutti quanti e meglio è anche per rispetto delle persone che vengono allo stadio a vederci”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La risposta piccata a De Laurentiis

Qualche giorno fa è arrivato un appello pubblico del presidente De Laurentiis. Un modo forse un po’ vistoso per provare a blindare Antonio Conte ed evitare quello che è successo dopo la stagione dello scudetto. Il presidente del Napoli è stato molto diretto (come suo solito), chiedendo al tecnico di prendere una decisione netta e immediata: “Mi dica adesso quello che vuole fare, se vuole restare con noi oppure andare in nazionale”. E dopo la gara con la Lazio arriva una risposta quantomeno piccata del tecnico: “Io non devo rispondere al presidente, che può dire quello che vuole. Semmai lo faccio in privato, senza sbandierare le cose in pubblico”.

Conte-Allegri: è sfida per la panchina azzurra

Le parole di Antonio Conte confermano un rapporto non sempre idilliaco con il presidente De Laurentiis e aprono ancora una volta la porta a un possibile addio a fine stagione. Stavolta per il tecnico salentino non c’è la Juventus ad aspettarlo ma la panchina della nazionale azzurra. Ma non è il solo ad avere mire per il ruolo di ct, in lizza c’è anche Massimiliano Allegri che nonostante continui a evitare le domande sul futuro, sembra essere uno dei più papabili per provare a risollevare le sorti del gruppo azzurro.