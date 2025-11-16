Napoli, Conte: il rientro a Castel Volturno si tinge di giallo. E De Laurentiis si cautela con Thiago Motta

Il tecnico del Napoli, dopo una settimana di assenza, è atteso domani per riprendere gli allenamenti ma il clima resta molto teso. E i prossimi impegni potranno già essere decisivi

La pausa per le nazionali è servita al Napoli e ad Antonio Conte per sbollire rabbia e frustrazioni che erano salite a livello di guardia nelle ultime settimane. Ora dopo qualche giorno lontano dalla città, il tecnico si prepara a rientrare (forse) alla guida degli azzurri ma restano molti dubbi. Con il nome di Thiago Motta che comincia a circolare.

Il ritorno a Napoli si tinge di giallo

Conte torna o non torna, e cosa succederà quando valicherà di nuovo i cancelli di Castel Volturno. Gli interrogativi in casa Napoli si moltiplicano nelle ultime ore, la decisione del tecnico di prendersi un’inattesa settimana di vacanza dagli allenamenti ha sorpreso tutti ma ora arriva il momento della verità. Nelle ultime ore le voce sulla decisione del tecnico di rientrare o meno sono state le più disparate, anche se la maggior parte convergono sul fatto che a meno di clamorosi colpi di scena il tecnico sarà regolarmente alla ripresa degli allenamenti. Resta da capire però con quale spirito ripartirà la sua avventura in Campania.

De Laurentiis si cautela con Thiago Motta

Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra invece aver preso posizione. Il numero uno del club partenopeo non vuol sentire parlare di un cambio in panchina o di un addio anticipato a Conte. Se il tecnico deciderà che la sua esperienza a Napoli si è conclusa dovrà rassegnare le dimissioni. E’ quello che racconta il giornalista Pasquale Guarro di Calciomercato.com: “C’è ancora un grosso punto interrogativo in merito al rientro di Antonio Conte a Napoli. I rapporti tra le parti sarebbero tesi così come i confronti dei giorni scorsi. De Laurentiis è orientato a non concedere nessuna buonuscita, il presidente ha responsabilizzato il proprio allenatore facendogli capire che se addio dovesse essere toccherebbe a lui dimettersi. Vedremo cosa sceglierà di fare Conte, anche tornando, dovrà affrontare temi importanti con il gruppo. Il Napoli nel frattempo avrebbe già sondato Thiago Motta per non farsi trovare impreparato di fronte a qualsiasi evenienza”.

Il confronto con la squadra

Il confronto con il club e il presidente da una parte, quello con la squadra dall’altra. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del Napoli e per quello di Antonio Conte e la sfida contro un’Atalanta in cerca di riscatto rappresenta già un test molto complicato. E secondo le ultime voci che arrivano da Napoli, il tecnico è intenzionato a pretendere due cose da giocatori e club nessuna discussione sui metodi di lavoro e un ritorno sul mercato già nella finestra di gennaio con il nome di Federico Chiesa che torna caldo.