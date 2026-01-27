Napoli, Conte sbotta contro Spalletti: "Uscita infelice e irrispettosa". Anche traduttore e microfono ko

Nella conferenza della sfida decisiva di Champions col Chelsea è arrivata la replica dell'allenatore alla stilettata del collega. Problemi durante l'intervento di McTominay

Il Napoli si prepara alla sfida decisiva di Champions League contro il Chelsea che può valere la qualificazione ai playoff oppure l’addio all’Europa. Tutto in 90’, ma nella conferenza stampa della vigilia c’è spazio anche per le polemiche post Juventus e in particolare per le parole di Spalletti che hanno infastidito non poco Conte. E l’assenza di un traduttore durante l’intervento di McTominay ha scatenato i tifosi partenopei.

Napoli, Conte risponde a Spalletti

In conferenza a Conte viene riferito un virgolettato di Spalletti che, dopo il successo nel big match allo Stadium, ha definito il Napoli “squadra ex campione d’Italia”. Una battuta che non è affatto piaciuta al tecnico pugliese, rimasto spiazzato dalle parole del collega.

“Dopo la partita preferisco staccare e non andare a vedere che cosa dice l’altro allenatore. Ma se ha detto una cosa del genere, è sicuramente una frase infelice. Bisogna portare rispetto, io non mi sarei permesso”. E poi aggiunge: “Luciano Spalletti è un bravissimo allenatore, ma deve stare un po’ più attento quando parla. Se ci ha visto così male e già ci ha tolto lo scudetto, mi dispiace perché abbiamo fatto tanto per conquistarlo. Buona fortuna a lui”.

Champions, mercato e infortuni

Sull’emergenza infortuni che continua a tormentare il Napoli, Conte è sincero: “A dicembre pensavamo di averle viste tutte, poi è stato operato anche Neres. Quando il vento tira nella giusta direzione è facile per tutti, ma quando non è così bisogna essere bravi. E noi stiamo dando tutto, non possiamo rimproverarci niente se non l’ultima partita col Copenaghen quando avevamo possibilità di sistemare la situazione”.

Ora il Chelsea, sua ex squadra: “Lo conosco benissimo, so la loro visione, gli investimenti che sostengono, le loro ambizioni. Ma noi possiamo contare su un alleato forte che è il Maradona, non dobbiamo sottovalutarlo. Sarebbe bello vedere un’onda azzurra che ci spinge”. Sul mercato: “Bisogna vedere se troveremo qualcosa di creativo. Giovane è un ragazzo che ci può dare una mano anche come ‘10’”.

Anche traduttore e microfono ko: tifosi scatenati

Ad aprire la conferenza stampa di Napoli-Chelsea è stato McTominay. A sorpresa, però, non è stato affiancato da un traduttore, per cui le sue risposte in inglese – peraltro con un microfono che faceva le bizze – non sono state comprese da molti tifosi collegati sul web per seguire la diretta.

E gli utenti si sono letteralmente scatenati. “Si è fatto male pure il traduttore” ha punzecchiato Adriano su YouTube. “Lesione al microfono” ha scritto Francesco. Non si contano i commenti del genere, a testimonianza del fatto che, anche nelle difficoltà, i napoletani non smarriscono mai la loro ironia.