Coppa Italia, Napoli: Conte sfida il giochista Fabregas ma arriva l’accusa che scatena il web

Gli azzurri affrontano il Como in Coppa tra incertezze, infortuni e il rebus McTominay. Sul web, intanto, si accende una polemica per alcune accuse a Conte

Due vittorie per ridare ossigeno al Napoli. Fiorentina prima, Genoa poi ed adesso la prima prova del nove del mese di febbraio – con il Como in Coppa Italia – dopo l’eliminazione in Champions League. Da una parte una squadra in cerca di continuità ma tediata costantemente dagli infortuni, dall’altra il club di Fabregas che cerca un colpaccio storico in Coppa, gioca a viso aperto mettendo le avversarie in gran difficoltà e mira all’entrata in Europa a fine stagione. Per il Napoli, intanto, si complicano i piani dopo l’infortunio di McTominay. Sul web spunta anche un’accusa ad Antonio Conte, dopo le ultime dichiarazioni del tecnico dei partenopei, che accende ulteriormente gli animi.

Le probabili formazioni di Napoli-Como

Il punto interrogativo della sfida di martedì contro il Como riguarda Scott McTominay, costretto a lasciare il campo all’intervallo nella vittoria per 3-2 contro il Genoa. Lo scozzese, elemento fondamentale dell’equilibrio della squadra anche nei periodi più complicati, non ha subito infortuni seri, ma continua a convivere con una fastidiosa tendinopatia ai flessori della coscia, in prossimità del gluteo. Per questo motivo lo staff tecnico dovrebbe gestirlo con cautela, concedendogli riposo in vista del prossimo impegno del weekend (lo scontro diretto con la Roma).

Situazione diversa per Elmas e Lobotka, rimasti gli unici titolari a centrocampo e chiamati agli straordinari. Tra le poche certezze c’è Juan Jesus, che sarà disponibile contro il Como ma assente in campionato per squalifica. Qualche nota positiva, però, non manca: sugli esterni si avvicina il rientro di Politano, che potrebbe partire dalla panchina dopo aver superato la lesione distrattiva al semimembranoso destro.

Si attendono aggiornamenti anche su Mazzocchi, mentre tra i pali tornerà Milinkovic-Savic, ora finalmente al top della condizione. In difesa spinge Beukema, desideroso di una chance dal primo minuto dopo diverse partite da riserva, soprattutto alla luce delle recenti incertezze di Buongiorno.

In avanti, alle spalle di Hojlund, oltre alla possibile conferma di Vergara, Conte sta valutando l’inserimento di uno dei nuovi arrivati. Il reparto offensivo potrebbe quindi assumere una forte impronta brasiliana, con una possibile alternanza tra Giovane – ormai più integrato dopo due settimane in azzurro – e Alisson Santos. Non si esclude però un’opzione diversa: concedere un turno di riposo al giovane napoletano per testare subito entrambi i rinforzi di gennaio.

Cambi previsti anche per il Como. Fabregas si affiderà al 4-2-3-1 e schiererà Butez in porta; a coprirlo Smolcic, Ramon, Kempf e Valle. Il centrocampo sarà formato da Da Cunha e Perrone. Vojvoda, Nico Paz e Baturina agiranno alle spalle di Douvikas.

Le accuse di Biasin

Ad accendere la miccia sul Napoli è il giornalista Fabrizio Biasin che con un post sui social prende in giro il tecnico dei partenopei andando a paragonare due dichiarazioni palesemente contrastanti di Conte a distanza di alcuni mesi. Scrive Biasin: 21 ottobre 2025: “Secondo me 9 giocatori nuovi sono troppi, noi siamo stati obbligati. Inserire 9 teste all’interno dello spogliatoio non è semplice”. Ieri: “Se siamo persone intelligenti dobbiamo fare delle riflessioni sulla composizione della rosa e sul mercato fatto. Dal vivaio noi non possiamo attingere. Rispetto alle altre squadre abbiamo la rosa corta”. Nove nuovi giocatori sono troppi ma sono contemporaneamente troppo pochi: Conte riscrive le leggi della coerenza.”

I tifosi del Napoli partono all’attacco: “Scommetto che se avesse detto le stesse cose ma sulla panchina dell’Inter tu non avresti mai fatto questo post. Biasin riscrive le leggi della coerenza”

E ancora: “Che Conte sia questo non è un mistero, chi davvero ci fa brutta figura sono i giornalisti troppo impauriti per fare quello che il loro lavoro richiede e soprattutto quei tifosi che pensano sia possibile difendere un uomo incoerente senza passare per scemi, per non dire peggio di quella che è la classifica.”

C’è poi chi scrive: “Le uniche considerazioni le dovrebbe fare De Laurentis sul suo operato dopo questa stagione fallimentare.” E ancora: “Per la coerenza di Conte basta vedere la sua reazione al rigore dato sul fallo di Rahmani su Mkhitaryan e confrontarla con la reazione per il mancato rigore su Hojlund allo Juventus Stadium o con la reazione davanti all’On Field Review per il contatto su Vergara a Genova.”

Le critiche a Conte

Non si placano gli animi sul web sul tema Conte: “Sotto questo profilo perfetto per voi.. In 2 anni da voi non ricordo mezzo commento in questi termini, eppure lui è sempre stato questo… Miracolosamente il conte coerente è sparito in quella parentesi.”

C’è poi chi fa notare: “Nella prima dichiarazione stava integrando 9 giocatori nella tattica e nello spogliatoio. Mesi dopo si rende conto che non erano adatti, per cui bisogna fare una riflessione. Perfettamente coerente.”

E ancora: “Conte non fa altro che piangere, aveva una Ferrari in mano e l’ha distrutta. Prima impone alla società alcuni acquisti sul mercato, poi dice che sono troppi. Prima si fa prendere Lucca e Lang e poi li spedisce altrove lamentandosi anche. L’unico incolpevole è De Laurentiis che ha fatto di tutto per accontentare un allenatore che a fine stagione andrà via e lascerà macerie ovunque.”

E infine: “Conte ha voluto lui Lucca e Lang e guarda in che situazione si ritrova ora. Prima diceva che 9 giocatori erano troppi ma sapeva benissimo che troppi non sono con tre competizioni tra cui la Champions dove si è fatto umiliare clamorosamente con 200 milioni spesi sul mercato.”

