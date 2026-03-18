Napoli, Conte prepara lo sgarbo alla Juventus: Tonali e Calafiori le richieste a De Laurentiis per rimanere

Conte chiede garanzie a De Laurentiis per la sua permanenza a Napoli, con Calafiori e Tonali - per cui si potrebbe avviare un derby di mercato con la Juventus - come obiettivi principali

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L’esperienza sulla panchina del Napoli potrebbe diventare la più longeva della carriera di Antonio Conte al pari di quella alla Juventus. Perché ciò avvenga il tecnico salentino vuole delle garanzie dalla società per rinforzare la rosa, in modo da poter essere più competitiva e potersi destreggiare su più fronti per evitare figuracce come quella in Champions League di questa stagione. Le ambizioni di Conte sono importanti così come i suoi obiettivi di mercato, uno in particolare che da tempo è anche obiettivo dei bianconeri.

Conte vuole Tonali al Napoli, pronta la sfida alla Juve

Dopo una stagione che, Supercoppa italiana a parte, ha regalato per lo più delusioni al Napoli, eliminata prematuramente sia da Champions League che Coppa Italia ed estromessa dalla corsa scudetto poco dopo il girone di andata, Conte vuole garanzie per tornare a competere per i titoli importanti. Garanzie che riguardano ovviamente il mercato, con Aurelio De Laurentiis che sembrerebbe disposto a mettere un budget importante sul piatto (ammesso che la squadra riesca a qualificarsi alla prossima Champions, cosa che non dovrebbe faticare a fare) per provare ad accontentarlo.

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Il primo e più complicato obiettivo di Conte riguarda il centrocampo, con il tecnico salentino che – stando a quanto riportato da Il Mattino – vorrebbe portare a Napoli Sandro Tonali. Un’operazione non affatto semplice, vista l’alta quotazione che ne fa il Newcastle, il quale non ha al momento grande interesse a privarsi dell’azzurro, e dalle altre squadre interessate all’ex Milan, su tutte la Juventus, che lo insegue da anni e sarebbe uno delle richieste principali di Luciano Spalletti.

Calafiori l’altro big come obiettivo

Tonali non è l’unico giocatore della Premier a interessare a Conte, che dopo il successo dell’operazione Scott McTominay sembra intenzionato a pescare ancora in Inghilterra per rinforzare la squadra. Sulla lista dell’allenatore del Napoli ci sarebbe un’altra ex conoscenza della Serie A, Riccardo Calafiori, che non è sicuro di proseguire la sua esperienza all’Arsenal per un’ulteriore stagione e ha uno stipendio anche più abbordabile per le casse degli azzurri rispetto a Tonali, e che per la propria duttilità rappresenterebbe un rinforzo ottimale per Conte, che potrebbe impiegarlo sia come terzino che eventualmente centrale in una difesa a 4, che braccetto di sinistra in una a 3.

Gli altri nomi sul taccuino del Napoli

Stando a Calciomercato.com, nella lista dei desideri di Conte ci sarebbero anche i giocatori di Serie A come il difensore del Lecce Thiago Gabriel, il centrocampista del Como Maximo Perrone e l’attaccante del Parma Mateo Pellegrino. Le piste estere portano invece al terzino Juanlu Sanchez del Siviglia, al centrocampista Joao Gomes del Wolverhampton, all’esterno d’attacco Exequiel Zeballos del Boca Juniors e al centravanti del Galatasaray Baris Yilmaz, il cui arrivo potrebbe essere facilitato dal probabile riscatto di Non Lang da parte dei turchi.