Napoli, Conte e Simone Inzaghi da rivali ad alleati: Lucca sblocca il mercato, ecco il nuovo bomber

L'Al Hilal piomba sul centravanti acquistato in estate e già bocciato da Conte: l'ex tecnico dell'Inter in campo per sbloccare l'affare. Chi potrà far rifiatare Hojlund

La scorsa stagione si sono sfidati per lo scudetto, ora si ritrovano a essere alleati. Il mercato regala incroci insoliti e inaspettati, come quello tra Antonio Conte e Simone Inzaghi. L’Al Hilal bussa ancora alla porta del Napoli dopo averci già provato senza fortuna per Osimhen: questa volta, però, l’obiettivo è Lucca, centravanti da 35 milioni bocciato dopo soli pochi mesi dal suo acquisto. Il mercato a saldo zero dei campioni d’Italia potrebbe sbloccarsi proprio grazie all’ex allenatore dell’Inter: chi l’avrebbe mai detto.

Napoli, la strana alleanza tra Conte e Inzaghi

È proprio vero: le vie del mercato sono infinite. Fanno dei giri immensi e poi convertono sull’asse Napoli-Riad. Conte da un lato, Inzaghi dell’altro: i due allenatori che si sono contesi lo scudetto, scucito all’ultima giornata dello scorso campionato dalle maglie dell’Inter e ora in bella mostra su quelle azzurre, si ritrovano a dialogare per Lucca.

Il tecnico dell’Al Hilal scende in campo come ai vecchi tempi e prova a convincere l’ex Udinese a trasferirsi in Arabia Saudita con un’offerta da capogiro. Già corteggiato dal Benfica di Mourinho, dalla ormai onnipresente Turchia, e finito anche nel mirino di diversi club italiani come Roma e Juventus, il cui interesse – però – è ancora tiepido, Lucca paga una situazione scomoda che complica anche i piani del Napoli.

Lo spinoso caso Lucca

Il club di Aurelio De Laurentiis non è solo costretto a fare i conti con i paletti di un mercato a saldo zero, ma pure con la valutazione del 25enne gigante di Moncalieri, che, nonostante il grave infortunio di Lukaku, non è riuscito a imporsi al Maradona. In estate il Napoli ha versato 9 milioni nelle casse dell’Udinese per il prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio a partire dal primo febbraio, quando i partenopei dovranno sborsare altri 26 milioni di euro.

Come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la strategia potrebbe essere quella di anticipare l’acquisto del giocatore per poi girarlo subito in prestito o cederlo a titolo definitivo a un’altra squadra. Nelle ultime ore l’Al Hilal sembra aver rotto gli indugi: Inzaghi, che si sta muovendo in prima persona, punta a convincere Lucca, poi si proverà a raggiungere l’intesa col Napoli.

In arrivo un nuovo bomber

Per un attaccante che parte, uno che arriva. Sfumato il ritorno di Raspadori, sono due le ipotesi che potrebbero consentire a Hojlund di respirare. Una riguarda proprio l’Al Hilal: non è da escludere uno scambio di prestiti con Marcos Leonardo, 22enne brasiliano che per caratteristiche ricorda Jack, acquistato dall’Atalanta con un blitz a sorpresa. Prima punta all’occorrenza trequartista: l’ex Santos con un passato fugace al Benfica ha realizzato 7 gol in 11 presenze in Saudi League fornendo così un contributo prezioso alla fuga in vetta dell’undici di Inzaghi.

Ma il nome più caldo è quello di Youssef En-Nesyri, centravanti di 28 anni in forza al Fenerbahce che si appresta a disputare la finale di Coppa d’Africa col Marocco. Sette le reti nel massimo campionato turco e la volontà di trasferirsi alla falde del Vesuvio: avrebbe già incaricato i suoi agenti di fare il possibile per chiudere l’operazione. Il club di Istanbul avrebbe anche proposto uno scambio con Lukaku, il cui rientro non è ancora vicino: da parte del Napoli è arrivato un secco no.