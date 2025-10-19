Napoli, Conte sotto accusa: troppi infortuni muscolari e poco gioco. Anche due azzurri nel mirino dei tifosi

I tifosi partenopei puntano il dito contro Conte per le scelte fatte contro il Torino e per i giocatori chiesti dal tecnico nel calciomercato estivo

Il Napoli Campione di Italia è già alla seconda sconfitta in Serie A. Dopo il ko con il Milan, per Conte è arrivata anche la batosta dal Torino. Il Cholito Simeone avrà anche pianto in treno – come dichiarato a DAZN nel racconto dell’addio ai partenopei in estate – ma ieri ha fatto piangere l’intero Napoli per tutto il viaggio di ritorno. Dalle scelte sbagliate di formazione ai troppi infortuni muscolari e non solo: i tifosi attaccano Conte per il calciomercato con Lucca al centro della bufera social.

Torino-Napoli, Conte al centro delle critiche per la formazione

Di cosa è accusato Conte? Diversi i capi che pendono sul tecnico leccese stando al popolo del web. Dalle scelte di formazione (non solo a Torino) al gioco che manca, dai troppi infortuni muscolari che addebitano agli allenamenti massacranti a una campagna estiva che si sta rivelando deludente: da Lucca a Noa Lang.

Il ko di Torino scatena il popolo azzurro: “A parte la confusione tattica vista ieri in campo, a dir poco imbarazzante, il Napoli ha avuto il coraggio di difendersi con una linea difensiva a cinque abbassando addirittura Spinazzola in sovrapposizione con Olivera. Tutto questo per cosa? Per poi prendere anche un gol e giocare con il baricentro bassissimo? Follia Conte, follia!”

E ancora: “Il sospetto è che il Napoli, se non avesse avuto alle porte l’impegno di Champions League contro il PSV, si sarebbe presentato con una formazione diversa in casa del Torino. E forse le cose sarebbero andate in modo diverso.”

C’è poi chi scrive: “Lo scorso anno, senza le coppe europee, difficilmente Conte avrebbe lasciato in panchina Buongiorno e Politano, poi subentrati nel finale e quindi arruolabili, e forse non avrebbe neppure spedito in via precauzionale in tribuna McTominay e Hojlund, seppur affaticati per i doppi impegni con le proprie nazionali.”

I tifosi non credono all’infortunio di McTominay e Hojlund

I tifosi del Napoli, inoltre, sui social hanno scatenato una bufera attorno alle defezioni last-minute di Hojlund e McTominay: “Hojlund: secondo Conte era affaticato (per finta, martedì sarà in campo).”

C’è poi chi rincara la dose: “Conte sa benissimo che McTominay e Hojlund potessero giocare ma li ha mandati per finta in tribuna per avere l’alibi dell’infortunio. Vedrete che martedì giocheranno sicuro in Champions, guarda caso…”

Infine c’è chi analizza il tema infortuni nel Napoli, come il giornalista Luca Cerchione che fa notare sui social: “I forfait muscolari sono troppi, dunque non casuali e, comunque, le seconde linee a disposizione di Conte dovrebbero essere – sulla carta – superiori ai titolari granata. Ma se Lucca fa rimpiangere Simeone, c’è qualcosa da rivedere.”

I napoletani attaccano il mercato di Conte: Lucca nella bufera

Sono circa 200 i milioni spesi dal Napoli in questa sessione di calciomercato. Dopo il tesoretto accumulato tra l’addio di Kvara e quello di Osimhen, i tifosi si aspettavano ben altre scelte in estate. A pesare sono i 30 milioni spesi per Lucca, i 32 per Noa Lang. I due neo arrivi dei partenopei sono finiti al centro delle critiche: “Napoli, turnover a Torino, Lucca per Hojlund: 1-0. Inter, turnover a Roma, Bonny per Thuram: 0-1.”

E ancora: “Conte può anche accusare la società di aver acquistato calciatori da 15 milioni, ma sappiamo tutti bene che, escluso De Bruyne, le scelte di mercato sono sue.”

C’è poi chi scrive: “Tutto sbagliato, prima dice che abbiamo Vergara e Ambrosino e poi tentenna nel metterne almeno 1.” I tifosi chiedono spiegazioni: “Ci spiegasse Lang cosa deve capire visto che si è preferito far giocare 2 terzini, di cui 1 reduce dalle nazionali, e non un’ala di ruolo che si è allenata tutto il tempo con il gruppo in queste due settimane.”

I tifosi si scatenano sul web: “Ma come si fa a dare via Simeone con due scudetti vinti e prendere un cretinetto come Lucca… ancora più lento di Lukaku…”

Non si placano gli animi: “L’Inter ha Bonny e Pio Esposito… noi Lucca e Ambrosino…”

E infine Lucca resta al centro delle critiche dei tifosi: “Lucca fa rimpiangere Petagna, Pavoletti, il condor Agostini e max Vieri…”