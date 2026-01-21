Napoli, Conte sotto attacco: le accuse dell’agente di Marianucci e Ambrosino. E un ex Chelsea lo distrugge

L’agente Mario Giuffredi attacca duramente Antonio Conte per la gestione dei giovani al Napoli. Intanto l’ex attaccante del Chelsea Diego Costa torna a lanciare frecciate contro l’allenatore azzurro.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non è un periodo semplice per il Napoli, tra infortuni e alcune tensioni interne che iniziano a trapelare. A gettare benzina sul fuoco, ci ha pensato Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino, che ha lanciato accuse pesanti sulla gestione dei giovani da parte di Antonio Conte. Alle critiche si aggiungono anche parole velenose dall’ex Chelsea Diego Costa con bersaglio sempre l’allenatore partenopeo.

Giuffredi: “Conte non ha coraggio coi giovani e li usa poco”

L’agente Mario Giuffredi, ospite su CalcioNapoli24TV, ha criticato duramente Antonio Conte per la gestione dei giovani nel Napoli.

Secondo il procuratore, alcuni suoi assistiti come Marianucci e Ambrosino vengono utilizzati con troppa parsimonia e “tenuti in ostaggio”. Giuffredi ha sottolineato che se questi giocatori sono ritenuti validi dovrebbero essere schierati più spesso, altrimenti ceduti altrove. per proseguire liberamente il proprio percorso di crescita. Il problema non riguarderebbe solo i suoi assistiti ma anche altri elementi della linea verde partenopea tra i quali Vergara.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il veleno di Diego Costa sul tecnico del Napoli

Anche l’ex attaccante del Chelsea Diego Costa non ha risparmiato parole dure per Conte, con cui ebbe un rapporto turbolento. Costa ha definito Conte una persona “sempre arrabbiata” e poco gradita all’interno dello spogliatoio blues. Secondo l’ex centravanti, l’allenatore “pensa di sapere tutto” e non si fiderebbe dei calciatori. Queste critiche esterne ribadiscono la pressione mediatica sulla figura dell’allenatore partenopeo, inserendosi in un contesto tutt’altro che semplice per il condottiero pugliese. Che comunque ha le spalle larghe per gestire anche momenti simili.

Il contesto attuale in casa Napoli

Le accuse di Giuffredi arrivano in un momento in cui il Napoli sta lottando su più fronti, tra campionato e Champions League.

La gestione delle rotazioni , rese estremamente complicate dai numerosi infortuni, e la fiducia nei giovani rappresentano ora temi caldi nel dibattito sportivo. Ciò che dovrà fare Antonio Conte è isolare il gruppo dalle tensioni provenienti dall’esterno, alla vigilia di appuntamenti molto delicati come il big match contro la Juventus e l’ultima giornata di Champions contro il Chelsea.