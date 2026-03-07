Napoli, Conte e l’ultimo sfogo: “Perché nessuno ne parla?” Poi si morde la lingua

Il tecnico ritrova De Bruyne, aspetta Anguissa e monitora le condizioni di Lobotka, Di Lorenzo e Neres. Su McTominay, invece, Conte fa una domanda alla stampa

Tra squalifiche da scontare, silenzi in sala stampa dopo numerosi torti arbitrali subiti come nella gara di Bergamo contro l’Atalanta e conferenze pre-match annullate, si rivede Antonio Conte. Già dopo la vittoria della scorsa settimana a Verona, il tecnico del Napoli aveva elogiato la crescita del gruppo ma, nell’ultimo appuntamento con la stampa, Conte si è sfogato post Napoli-Torino su un aspetto in particolare riguardante McTominay.

Lo sfogo su McTominay

Antonio Conte, al termine di Napoli-Torino, parla delle condizioni di McTominay e si sfoga con la stampa: “Per quello che riguarda Mc Tominay ha incrementato il lavoro, ripeto sta convivendo con questa infiammazione tendinea e sembra comunque sulla strada del recupero anche perché adesso è quasi un mese che manca, pure McTominay, ed è la cosa curiosa è che tutto passa in secondo piano in tutto questo. Perché nessuno lo dice?”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tecnico dei partenopei si deve mordere la lingua per non eccedere nei lamenti: “Abbiamo avuto tanti infortunati e siamo stati zitti, abbiamo preso anche..vabbè lasciamo stare, meglio che non lo dico”. Poi sull’ultimo infortunio, quello di Vergara, dice: “Per quello che riguarda Vergara sinceramente non lo so, ha sentito sotto al piede pungere praticamente. Però sicuramente è una cosa nuova che si va ad aggiungere alla lunga casistica, sì perché comunque secondo me quest’anno ci sarà da fare un grande studio su quello che è accaduto, una pubblicazione medica”.

La crescita del gruppo

Dopo il pareggio casalingo con la Roma e la sconfitta a Bergamo, il Napoli ha ripreso a marciare con due vittorie consecutive. Commenta il tecnico dei partenopei che si reputa comunque ottimista per la posizione di classifica attuale: “Non era per niente scontato in questa situazione vincere una Supercoppa e rimanere comunque nelle posizioni nobili della classifica. Anche perché vedo che ci sono delle squadre di rango importante, top club, dove l’obiettivo iniziale era solamente il piazzamento Champions: questo fa capire quanto è importante arrivare tra le prime 4. Noi abbiamo cercato di competere su più fronti nonostante quello che ci è capitato”.

Antonio Conte aggiunge poi sulla crescita del resto del gruppo che sta sopperendo alla mancanza dei titolarissimi infortunati: “La mia soddisfazione è che non ci colpisce niente. Lobotka oggi era affaticato, ha giocato Gilmour e ha giocato bene. E infine spiega il tecnico: “Elmas era alla 18esima partita di fila e sta crescendo in maniera esponenziale. Iniziare a ritrovare calciatori che mancavano da 4 5-6 mesi ci dà un po’ più di serenità, pero io voglio elogiare il gruppo che sta tirando la carretta da inizio anno, che sta facendo qualcosa di straordinario. Siamo cresciuti tanto con le seconde linee e questo può essere un aspetto positivo per il prossimo anno.

Sono molto soddisfatto di quello che vedo: giochi contro un’ottima squadra come il Torino e domini la partita, crei situazioni per fare gol, poi magari se sei più cattivo e cinico fai qualche gol in più. Dispiace solo di subire un gol stupido e non finire con il clean sheet Aspettiamo il recupero di altri come Mc Tominay”.

I recuperi nel Napoli

Dopo vari mesi, nel Napoli sono tornati arruolabili anche Anguissa e De Bruyne, protagonisti nella fase iniziale del campionato e poi infortunati. Commenta Antonio Conte in conferenza stampa post Napoli-Torino: “Sembra che non se ne siano mai andati, ma se ne sono andatı. Loro come Lukaku e tantissimi altri giocatori tipo Neres, però non abbiamo mai cercato l’alibi delle assenze vincendo una Supercoppa e restando nelle zone alte della classifica che non era scontato”.

Adesso speriamo di recuperare anche Mc Tominay, è naturale che Anguissa e De Bruyne devono ritrovare la miglior condizione anche se Kevin è rientrato in discrete condizioni fisiche. In questo momento non possiamo fare regali a nessuno”. E infine aggiunge Conte: “Dopo la sosta forse ci sarà il recupero di Giovanni Di Lorenzo, per Neres dobbiamo aspettare a fine aprile“.

La carta Alisson Santos

Arrivato a gennaio, sta continuando a far bene il giovane Alisson Santos che anche ieri ha segnato nel Napoli nella sfida contro il Torino: “Alisson sta entrando nei meccanismi di gioco, ha una grande velocità e quello che gli chiedo è di non essere timido: oggi non lo è stato. E’ un ragazzo che con lo Sporting non aveva fatto una partita da titolare, siamo contenti.”

E infine chiude Conte sull’altro acquisto di gennaio: “Stiamo aspettando i progressi di Giovane e dobbiamo ringraziare sant’Elmas, quest’anno dovremo fargli una statua è un ragazzo che sta sorprendendo, per fortuna che abbiamo trovato lui”.

Clicca qui per le ultime news sul Napoli