I tifosi del Napoli hanno contestato domenica il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti. In Piazza del Plebiscito è apparso nella notte uno striscione che recita: "Carletto l'ultimo prescelto per prendere in giro tutti senza un vero progetto".

Lo striscione è stato poi esposto anche in via Marina, su uno dei muri che separa la strada dall'area portuale di Napoli, e all'esterno del San Paolo.

SPORTAL.IT | 28-04-2019 12:45