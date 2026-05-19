Il Napoli contro Corona: Meret e il club verso la querela, la risposta di Mazzocchi a colpi di foto su Instagram

Dopo gli attacchi di “Falsissimo” la società di De Laurentiis e i calciatori azzurri reagiscono e si preparano a portare la vicenda in tribunale

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Fabrizio Corona potrebbe presto aggiungere le querele del Napoli e di Alex Meret al lungo elenco di denunce collezionate in carriera: il club di Aurelio De Laurentiis e il portiere sarebbero pronti ad adire le vie legali dopo le rivelazioni sullo spogliatoio azzurro dell’ultima puntata di “Falsissimo”. Pasquale Mazzocchi, invece, ha scelto i social per rispondere all’ex re dei paparazzi.

Querele a Corona dal Napoli e Meret

Il Napoli reagisce alle accuse di Fabrizio Corona. Secondo quanto riferito oggi dal giornalista Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss, sia il club di Aurelio De Laurentiis che Alex Meret sarebbero pronti a querelare il fondatore di “Falsissimo” per quanto dichiarato durante la puntata di ieri della trasmissione web.

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Meret, in particolare, era stato accusato da Corona non solo di essere il leader della contestazione ad Antonio Conte all’interno dello spogliatoio azzurro, ma addirittura di aver pagato l’ex re dei paparazzi per infangare l’immagine dell’allenatore e spingerlo a lasciare il Napoli.

La risposta di Corona a Meret

“Meret andrebbe radiato dal calcio. Mi querela? Non vedo l’ora”, ha tuonato Corona, intervistato da Radio Kiss Kiss, che ha poi annunciato di essere in possesso di foto, filmati e audio che dimostrano le sue accuse nei confronti del portiere del Napoli. “Questi giocatori sono dei decerebrati se pensano di pagarmi per sputt… l’allenatore”, ha poi aggiunto Corona.

La replica di Mazzocchi sui social

Intanto un altro dei giocatori del Napoli tirati in ballo ieri da Corona ha scelto una strada diversa per rispondere all’ex re dei paparazzi. Si tratta di Pasquale Mazzocchi, che Corona avrebbe citato per descrivere i metodi estremi adottati da Conte per governare lo spogliatoio azzurro: nel suo racconto, il laterale partenopeo sarebbe stato messo fuori rosa da Conte per aver semplicemente chiesto al tecnico se la squadra sarebbe stata sottoposta in questa stagione agli stessi duri allenamenti tollerati lo scorso anno.

Al lavoro nel giorno di riposo

Mazzocchi ha pubblicato su Instagram una serie di foto e video che lo ritraggono mentre si allena da solo: si tratta di immagini girate probabilmente oggi, nella seconda giornata di riposo assegnata da Conte alla squadra dopo la vittoria di Pisa che è valsa la qualificazione aritmetica alla Champions League.

Il messaggio è chiaro: se lavoro anche quando gli altri riposano, come posso aver chiesto a Conte di allenarmi meno? Ad accompagnare le immagini, poi, c’è una didascalia in cui, senza fare nomi, il laterale azzurro fa riferimento ai propri principi. “Il rispetto che porto per me stesso ogni giorno è quello che mi ha permesso di arrivare qui – ha scritto Mazzocchi -. Ed è quello che mi ha permesso di vincere uno scudetto e una Supercoppa con la mia amata Napoli. Ed è il rispetto che insegnerò ai miei figli. ‘Sempre’”.