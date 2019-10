Napoli, contro l'Atalanta torna Hamsik

Poco prima del fischio d'inizio della sfida che si disputerà al San Paolo mercoledì sera tra Napoli e Atalanta, Marek Hamsik farà ritorno nello stadio che lo ha reso grande.

Il centrocampista slovacco scenderà negli spogliatoi per salutare i vecchi compagni e sarà la prima volta dell'ex capitano da quando ha lasciato la maglia azzurra lo scorso febbraio per trasferirsi in Cina a titolo definitivo.

Secondo 'Il Mattino', Hamsik ha scelto di dare la carica a tutta la squadra che dovrà affrontare una partita molto importante contro l'Atalanta di Gasperini. Una vittoria dei padroni di casa consentirebbe ai ragazzi di Ancelotti di agguantare la Dea a quota 20 punti.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 17:50