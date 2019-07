Napoli, corsa a due per Rog

In attesa della fumata bianca nell'affare James Rodriguez, il Napoli starebbe per cedere Rog. Il 23enne centrocampista, di ritorno dal prestito al Siviglia (13 presenze in sei mesi), ha diversi estimatori, soprattutto in Italia.

Il nazionale croato piacerebbe, secondo quanto riportato da Sky Sport, sia alla Fiorentina che al Genoa. Molto dipenderà dalla volontà del Napoli e dall'entità delle offerte che metteranno sul piatto le due società interessate.

SPORTAL.IT | 02-07-2019 07:48