Napoli-Cremonese, formazioni ufficiali: Conte ritrova un leader, la decisione su De Bruyne, Anguissa e Hojlund

Ancora emergenza per gli azzurri in una serata cruciale per scattare verso il secondo posto e blindare la zona Champions. Tra i grigiorossi un recupero importante.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La 34ma giornata di Serie A si apre con l’anticipo del Maradona, un classico testa-coda tra una squadra che viaggia nelle zone alte della classifica, il Napoli, e un’altra relegata nei bassifondi, la Cremonese. Gli azzurri, dopo il clamoroso passo falso dello scorso fine settimana contro la Lazio, intendono scattare nuovamente verso il secondo posto e blindare definitivamente la zona Champions. Grigiorossi reduci invece dal pari casalingo col Torino e appaiati col Lecce a quota 28 punti: sarà un testa a testa drammatico coi salentini per evitare la retrocessione, ogni risultato positivo potrebbe essere determinante.

Napoli, i dubbi di Conte su De Bruyne e Hojlund

Dopo una settimana trascorsa a leggere articoli sul suo futuro, Conte deve fare i conti con la “consueta” emergenza stagionle. Prima del match coi grigiorossi si sono improvvisamente aggravate le condizioni di Hojlund, che però alla fine dovrebbe farcela a scendere in campo. Alle sue spalle la “strana coppia” formata da De Bruyne, protagonista di una prova imbarazzante contro la Lazio, e Alisson Santos, titolare a furor di popolo sul fronte sinistro dell’attacco. Niente Fab Four: a far diga in mediana spazio a Lobotka e McTominay, con Politano a destra e Gutierrez – preferito a Spinazzola – a sinistra. Panchina per Anguissa, in difesa riecco un leader del reparto: Rrahmani.

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Cremonese, Giampaolo ritrova il suo big: Maleh

Qualche problemino di formazione anche per Giampaolo, che deve rinunciare ancora una volta a Vardy in una partita in cui le sue fiammate avrebbero fatto decisamente comodo. In compenso il tecnico della Cremonese ritrova un giocatore di qualità e che apprezza molto: Maleh. A centrocampo dovrebbe fargli spazio un ex, Grassi, mentre per il resto la formazione di partenza dei lombardi non dovrebbe discostarsi da quella che ha cominciato la partita contro il Torino. In difesa spazio a un altro ex, Luperto, in attacco al tandem composto da Bonazzoli e Sanabria, con Barbieri e Vandeputte sulle corsie esterne.

Napoli-Cremonese, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Napoli-Cremonese, primo anticipo della 34ma giornata di Serie A.