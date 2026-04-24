Pagelle Napoli-Cremonese 4-0, Conte rimanda la festa Inter: McTominay domina, De Bruyne illumina, Alisson balla

Gli azzurri di Conte schiantano la Cremonese di Giampaolo con un poker: serata horror per Baschirotto. La cronaca del match e le pagelle del match del Maradona.

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Dal buio alla luce, in una settimana. Il Napoli di Conte passa dall’horror contro la Lazio allo show del Maradona contro la Cremonese, riscoprendo quella “grande bellezza” cara a Sorrentino, dove tutto sembra improvvisamente avere senso. Finisce 4-0: un risultato che pesa nella corsa Champions e rimanda la festa scudetto dell’Inter. In copertina Kevin De Bruyne, al primo gol su azione in azzurro, ma è totale anche la prova di Scott McTominay, dominante ben oltre la rete e il rigore sbagliato. Completano il quadro un’autorete di Terracciano e il sigillo di Alisson Santos, in una serata senza crepe per i padroni di casa e da dimenticare per i grigiorossi, che potrebbero perdere un po’ di distanza dal Lecce (impegnato contro il Verona) nella lotta salvezza. Napoli show, Cremonese horror: McTominay domina

Alisson balla, standing ovation per De Bruyne

Le pagelle del Napoli

Top e flop della Cremonese

Napoli show, Cremonese horror: McTominay domina

Passa appena un minuto e il Napoli manda subito il primo messaggio al match: Politano verticalizza su Hojlund, che di prima apre il campo a McTominay, che si invola verso Audero e viene ipnotizzato. Lo scozzese perdona una volta ma non la seconda e dopo appena trenta secondi riceve un pallone al limite dell’area da De Bruyne, lo stoppa e lo spedisce all’angolino, portando gli azzurri in vantaggio. Inizio horror della Cremonese, che si fa trovare sorpresa su tutti gli inserimenti del numero 8 del Napoli, che brucia la difesa e per poco non trova la doppietta personale.

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La squadra di Giampaolo è totalmente in bambola e non riesce ad iscriversi alla partita, nonostante l’obiettivo salvezza e i punti da conquistare con le unghia e con i denti. Conte vuole approfittare del momento: vietato frenare. Il Napoli obbedisce e con Hojlund per poco non fa centro, con il danese che a botta sicura trova la deviazione della difesa. La gara perde un po’ di ritmo ma appena si aprono gli spazi, il Napoli è pericolo. E a Fuorigrotta è un on man show, con McTominay che al 38′ conduce per trenta metri e fa partire un destro che esce di poco. Il sesto tiro in meno di un tempo: statistica da record.

Sul finire del primo tempo, gli azzurri costruiscono l’ennesima occasione: Rrahmani imbuca per Hojlund, che converge dalla destra, salta un uomo e con un mancino a giro sfiora il palo. Passano pochi istanti e la scena si ripete, con il norvegese che vince un duello con Baschirotto e poi con l’egoismo di una punta porta palla e tira dai venti metri, trovando la deviazione sfortunata di Terracciano, che beffa Audero. La Cremonese non è in campo e dopo appena un minuto subisce il tris di De Bruyne, che va a rubare un pallone Maleh in area piccola e realizza la sua prima rete su azione.

Alisson balla, standing ovation per De Bruyne

Pronti via con la ripresa e il copione non cambia e c’è gioia anche per Alisson Santos che vola verso Audero e fa centro. Un contropiede perfetto che parte dalle mani di Milinkovic che apre un’autostrada per la corsa del brasiliano, che fa una passerella senza che nessuno vada a chiuderlo. Gli ospiti si sciolgono e il Napoli si diverte, senza però infierire. L’unico a non volersi fermare sembra De Bruyne che illumina con giocate d’autore che fanno rivedere quel grande talento belga che ha dominato a Manchester per anni. Conte al 75′ per premiarlo gli dedica anche la standing ovation di tutto il Maradona. A evitare il quinto gol ci pensa Audero con un miracolo su Gilmour al 78′. Dal calcio d’angolo poi Rrahmani prende la traversa. A dieci minuti dal termine Grassi istintivamente allarga il braccio su un tiro di Olivera e Doveri concede il rigore. Dal dischetto si presenta McTominay che però la “passa” al portiere della Cremonese.

QUI LE AZIONI SALIENTI DEL MATCH

Le pagelle del Napoli

Milinkovic-Savic 6 – Viva la partita da spettatore.

– Viva la partita da spettatore. Olivera 6 – Preciso e pulito anche a destra, il guilty pleasure di Conte.

– Preciso e pulito anche a destra, il guilty pleasure di Conte. Rrahmani 6.5 – Il leader della difesa si riprende il suo posto e rimette tutto in ordine. Con lui in campo la serenità è una conseguenza.

– Il leader della difesa si riprende il suo posto e rimette tutto in ordine. Con lui in campo la serenità è una conseguenza. Buongiorno 6.5 – Con il kosovaro al centro della difesa, sta più sereno anche lui. Cambia copione e passa dall’horror contro la Lazio a un film tranquillo e sereno.

– Con il kosovaro al centro della difesa, sta più sereno anche lui. Cambia copione e passa dall’horror contro la Lazio a un film tranquillo e sereno. Politano 6.5 – È la pedina perfetta del mister, ovunque lo piazza fa bene. Un po’ come un alfiere negli scacchi, diventa indispensabile.

– È la pedina perfetta del mister, ovunque lo piazza fa bene. Un po’ come un alfiere negli scacchi, diventa indispensabile. McTominay 7 – Come una cornamusa scozzese fa rimbombare il suono delle suo giocate: conquista tutto il campo. Fa il gol, è ovunque. Sbaglia il rigore, ma è una piccolezza.

– Come una cornamusa scozzese fa rimbombare il suono delle suo giocate: conquista tutto il campo. Fa il gol, è ovunque. Sbaglia il rigore, ma è una piccolezza. Lobotka 6 – Non si prende la luce, ma tiene in piedi i riflettori. Anima e core del Napoli.

– Non si prende la luce, ma tiene in piedi i riflettori. Anima e core del Napoli. Gutierrez 6 – Nessun eccesso e nessuna sbavatura, proprio come piace al sergente Conte.

– Nessun eccesso e nessuna sbavatura, proprio come piace al sergente Conte. De Bruyne 7 – Segnare il primo gol su azione a fine campionato per un campione come lui è quasi irreale. Si riprende la scena e ritrova il sorriso.

Segnare il primo gol su azione a fine campionato per un campione come lui è quasi irreale. Si riprende la scena e ritrova il sorriso. Alisson Santos 7 – Balla, si diverte e fa gioire anche i tifosi. Con lui in campo la gioia stile selecao è contagiosa. Fa gol e dà tante conferme a Conte.

– Balla, si diverte e fa gioire anche i tifosi. Con lui in campo la gioia stile selecao è contagiosa. Fa gol e dà tante conferme a Conte. Hojlund 7 – Guardando Baschirotto tutti sentirebbero pressione, almeno sul duello fisico. Lui no, ci va a sbattere, vince i duelli e con il sano egoismo da attaccante si toglie una mezza soddisfazione, con il tiro che porta all’autogol.

DALLA PANCHINA

Beukema, Gilmour e Mazzocchi (dal 54′), Giovane (dal 60′), Elmas 8dal 75′) 6 – Più un allenamento che una partita, entrano a gara già decisa e gestiscono.

Top e flop della Cremonese