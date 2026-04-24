Napoli-Cremonese probabili formazioni Alisson con De Bruyne e Hojlund, Vardy non ce la fa

Napoli-Cremonese di Serie A 2025-26, 34a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche a confronto

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Napoli–Cremonese accende la 34a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli venerdì 24 aprile 2026 alle 20.45. È un testacoda che incrocia ambizioni Champions e corsa salvezza: Napoli 3° con 66 punti (20 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 48 gol fatti, 33 subiti), Cremonese 17ª con 28 punti (6 vittorie, 10 pareggi, 17 sconfitte; 26 gol segnati, 47 incassati). Atmosfera da esame vero: ai padroni di casa servono conferme, ai grigiorossi ossigeno per la permanenza.

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Probabili formazioni di Napoli-Cremonese

Verso il fischio d’inizio, il Napoli dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: in porta potrebbe esserci Milinkovic-Savic; dietro opzione a tre con Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie si va verso Politano a destra e Spinazzola a sinistra, in mezzo fari su Lobotka e McTominay. Sulla trequarti resta in pole De Bruyne con Alisson come soluzione di fantasia alle spalle di Hojlund. Pesano le assenze di Di Lorenzo e Neres. La Cremonese, orfana di Vardy, dovrebbe confermare il 4-4-2: catena di destra con Terracciano e Floriani Mussolini, dall’altro lato Pezzella–Vandeputte; in mezzo equilibrio con Grassi e Maleh, davanti possibile coppia Bonazzoli–Sanabria. Rotazioni e ballottaggi restano aperti in base alle ultime verifiche della vigilia.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson S.; Hojlund.

(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson S.; Hojlund. Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria.

Gli indisponibili di Napoli-Cremonese

Capitolo assenze: nel Napoli resta out Lukaku e non recupera Di Lorenzo; ai box anche Neres e Vergara. Nella Cremonese forfait pesante per Vardy, che priva i grigiorossi di profondità e attacco alla linea. Al momento non risultano squalificati per entrambe, ma ultime verifiche di matchday potrebbero ancora suggerire caute modifiche alle liste.

Napoli – Infortunati: Lukaku (infortunio all’anca), Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Neres (infortunio alla caviglia), Vergara (infortunio al piede). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio all’anca), (infortunio al ginocchio), (infortunio alla caviglia), (infortunio al piede). Squalificati: nessuno. Cremonese – Infortunati: Vardy (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Napoli in spinta con tre successi nelle ultime cinque; la sconfitta recente non scalfisce l’inerzia positiva al Maradona. La Cremonese alterna colpi esterni e frenate, con margini ridotti ma ancora vivi nella corsa alla salvezza. Equilibri chiari: azzurri più continui, grigiorossi chiamati alla partita perfetta.

Napoli ok ok ok x ko Cremonese ko ok ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato il Napoli ha raccolto 10 punti, la Cremonese 4. Dettaglio risultati:

Napoli

Napoli-Lecce 2-1; Cagliari-Napoli 0-1; Napoli-Milan 1-0; Parma-Napoli 1-1; Napoli-Lazio 0-2.

Cremonese

Cremonese-Fiorentina 1-4; Parma-Cremonese 0-2; Cremonese-Bologna 1-2; Cagliari-Cremonese 1-0; Cremonese-Torino 0-0.

L’arbitro di Napoli-Cremonese

A dirigere Napoli–Cremonese sarà Daniele Doveri. In questa Serie A 2025-26 ha arbitrato 16 gare, fischiando 2 rigori, con 55 ammonizioni e 1 espulsione; media di 3,5 cartellini a partita e circa 6,9 falli per cartellino. Al VAR designato Meraviglia. Squadra arbitrale completa:

Arbitro : Doveri

: Doveri Assistenti : Passeri – Fontemurato

: Passeri – Fontemurato IV : Arena

: Arena VAR : Meraviglia

: Meraviglia AVAR: Di Paolo

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Napoli e Cremonese arriva in un momento chiave: gli azzurri cercano punti pesanti per blindare il podio, forti di una tradizione favorevole contro i grigiorossi e di un rendimento casalingo che resta d’élite nonostante l’ultimo stop. La Cremonese di Giampaolo, invece, si aggrappa all’organizzazione e a ripartenze mirate, ma contro le big ha faticato a reggere l’urto. Occhio all’avvio: entrambe hanno concesso diverse reti nel primo quarto d’ora, segnale che la gestione dell’inerzia iniziale potrebbe indirizzare la gara. In chiave uomini, fari su Hojlund, già decisivo all’andata, e su Politano, tornato incisivo al Maradona; dall’altra parte, attenzione a Sanabria, spesso ispirato nelle sfide a Fuorigrotta. Il duello sulle fasce, con Politano e Spinazzola da un lato e Vandeputte–Floriani Mussolini dall’altro, può diventare il vero spartiacque tattico.

Serie positiva: il Napoli ha vinto le ultime tre sfide di A con la Cremonese e non perde da sei incroci (4 vittorie, 2 pareggi), con quattro clean sheet nel parziale.

ha vinto le ultime tre sfide di A con la e non perde da sei incroci (4 vittorie, 2 pareggi), con quattro clean sheet nel parziale. Fattore campo: al Maradona gli azzurri hanno vinto 7 delle 8 gare di A con i grigiorossi, media di 2 gol segnati a partita e appena una rete subita in totale nelle vittorie.

gli azzurri hanno vinto 7 delle 8 gare di A con i grigiorossi, media di 2 gol segnati a partita e appena una rete subita in totale nelle vittorie. Neopromosse nel mirino: contro le squadre salite dalla B, il Napoli ha fatto percorso quasi netto in questo torneo (4 successi, 8-2 complessivo).

ha fatto percorso quasi netto in questo torneo (4 successi, 8-2 complessivo). Top-3 indigesta: la Cremonese ha perso le ultime sei gare contro avversarie partite tra le prime tre, incassando almeno due reti ogni volta.

ha perso le ultime sei gare contro avversarie partite tra le prime tre, incassando almeno due reti ogni volta. Striscia interrotta: l’ultimo turno ha spezzato un filotto di 26 gare interne senza sconfitte del Napoli in A; doppio stop di fila in casa sotto lo stesso tecnico non accade dal 2021.

in A; doppio stop di fila in casa sotto lo stesso tecnico non accade dal 2021. Effetto Giampaolo: con il nuovo tecnico, i grigiorossi hanno raccolto 4 punti in 4 giornate (1V, 1N, 2P), invertendo la tendenza del periodo precedente.

Partenze soft: nel primo quarto d’ora il Napoli ha già incassato 7 reti; la Cremonese è a quota 8: concentrazione massima dall’avvio.

ha già incassato 7 reti; la è a quota 8: concentrazione massima dall’avvio. Uomo-chiave: una delle tre doppiette di Hojlund in A è arrivata all’andata contro i grigiorossi; quando vede squadre di bassa classifica, spesso colpisce.

in A è arrivata all’andata contro i grigiorossi; quando vede squadre di bassa classifica, spesso colpisce. Trend casalingo: Politano partecipa attivamente ai gol nelle ultime uscite al Maradona (reti e assist), e ha già segnato alla Cremonese in passato.

partecipa attivamente ai gol nelle ultime uscite al (reti e assist), e ha già segnato alla in passato. Ex fattore: Sanabria ha spesso trovato la via del gol contro il Napoli, con due centri proprio a Fuorigrotta nelle sue ultime trasferte.

Le statistiche stagionali di Napoli e Cremonese

Nell’arco del campionato il Napoli produce e palleggia di più (possesso 58,8%) rispetto alla Cremonese (46,4%), segna di più (48 a 26) e concede meno (33 a 47). Gli azzurri tirano con maggiore continuità e precisione, mentre i grigiorossi si affidano a densità difensiva e transizioni, con 9 clean sheet a firma Audero. L’equilibrio palla inattiva può pesare: Napoli pericoloso su corner e traversoni, Cremonese solida nel gioco aereo ma spesso sotto pressione.

Focus sui singoli: per il Napoli capocannoniere Hojlund (10), a ruota McTominay (8); assist-man ex aequo Politano e Giovane (5). Più ammonizioni: Juan Jesus (8); rossi: Mazzocchi (1). In porta, 9 clean sheet per Milinkovic-Savic. Per la Cremonese migliori marcatori Bonazzoli (7) e Vardy (5); top assist Vandeputte (4). Più gialli: Pezzella e Payero (8); rossi: Ceccherini, Pezzella, Maleh (1). Audero a quota 9 clean sheet.

Napoli Cremonese Partite giocate 33 33 Vittorie 20 6 Pareggi 6 10 Sconfitte 7 17 Gol fatti 48 26 Gol subiti 33 47 Clean sheet 11 9 Possesso palla (%) 58.8 46.4 Tiri totali 315 224 Tiri in porta 153 105 Precisione passaggi (%) 86.81 78.32 PPDA 12.8 14.4 Cartellini gialli 43 65 Cartellini rossi 2 3 Capocannoniere Hojlund 10 Bonazzoli 7 Top assistman Politano 5 Vandeputte 4 Portiere: clean sheet Milinkovic-Savic 9 Audero 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Napoli-Cremonese e a che ora? Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 20:45 (italiane). Dove si gioca Napoli-Cremonese? Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Chi è l’arbitro di Napoli-Cremonese? Daniele Doveri; assistenti Passeri–Fontemurato, IV Arena, VAR Meraviglia, AVAR Di Paolo.

ANSA