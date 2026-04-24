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CALCIO SERIE A

Napoli-Cremonese probabili formazioni Alisson con De Bruyne e Hojlund, Vardy non ce la fa

Napoli-Cremonese di Serie A 2025-26, 34a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche a confronto

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Redazione

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NapoliCremonese accende la 34a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli venerdì 24 aprile 2026 alle 20.45. È un testacoda che incrocia ambizioni Champions e corsa salvezza: Napoli 3° con 66 punti (20 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 48 gol fatti, 33 subiti), Cremonese 17ª con 28 punti (6 vittorie, 10 pareggi, 17 sconfitte; 26 gol segnati, 47 incassati). Atmosfera da esame vero: ai padroni di casa servono conferme, ai grigiorossi ossigeno per la permanenza.


Probabili formazioni di Napoli-Cremonese

Verso il fischio d’inizio, il Napoli dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: in porta potrebbe esserci Milinkovic-Savic; dietro opzione a tre con Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie si va verso Politano a destra e Spinazzola a sinistra, in mezzo fari su Lobotka e McTominay. Sulla trequarti resta in pole De Bruyne con Alisson come soluzione di fantasia alle spalle di Hojlund. Pesano le assenze di Di Lorenzo e Neres. La Cremonese, orfana di Vardy, dovrebbe confermare il 4-4-2: catena di destra con Terracciano e Floriani Mussolini, dall’altro lato PezzellaVandeputte; in mezzo equilibrio con Grassi e Maleh, davanti possibile coppia BonazzoliSanabria. Rotazioni e ballottaggi restano aperti in base alle ultime verifiche della vigilia.

  • Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson S.; Hojlund.
  • Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria.

Gli indisponibili di Napoli-Cremonese

Capitolo assenze: nel Napoli resta out Lukaku e non recupera Di Lorenzo; ai box anche Neres e Vergara. Nella Cremonese forfait pesante per Vardy, che priva i grigiorossi di profondità e attacco alla linea. Al momento non risultano squalificati per entrambe, ma ultime verifiche di matchday potrebbero ancora suggerire caute modifiche alle liste.

  • Napoli – Infortunati: Lukaku (infortunio all’anca), Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Neres (infortunio alla caviglia), Vergara (infortunio al piede). Squalificati: nessuno.
  • Cremonese – Infortunati: Vardy (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Napoli in spinta con tre successi nelle ultime cinque; la sconfitta recente non scalfisce l’inerzia positiva al Maradona. La Cremonese alterna colpi esterni e frenate, con margini ridotti ma ancora vivi nella corsa alla salvezza. Equilibri chiari: azzurri più continui, grigiorossi chiamati alla partita perfetta.

Napoli ok ok ok x ko
Cremonese ko ok ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato il Napoli ha raccolto 10 punti, la Cremonese 4. Dettaglio risultati:

  • Napoli

Napoli-Lecce 2-1; Cagliari-Napoli 0-1; Napoli-Milan 1-0; Parma-Napoli 1-1; Napoli-Lazio 0-2.

  • Cremonese

Cremonese-Fiorentina 1-4; Parma-Cremonese 0-2; Cremonese-Bologna 1-2; Cagliari-Cremonese 1-0; Cremonese-Torino 0-0.

L’arbitro di Napoli-Cremonese

A dirigere NapoliCremonese sarà Daniele Doveri. In questa Serie A 2025-26 ha arbitrato 16 gare, fischiando 2 rigori, con 55 ammonizioni e 1 espulsione; media di 3,5 cartellini a partita e circa 6,9 falli per cartellino. Al VAR designato Meraviglia. Squadra arbitrale completa:

  • Arbitro: Doveri
  • Assistenti: Passeri – Fontemurato
  • IV: Arena
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Di Paolo

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Napoli e Cremonese arriva in un momento chiave: gli azzurri cercano punti pesanti per blindare il podio, forti di una tradizione favorevole contro i grigiorossi e di un rendimento casalingo che resta d’élite nonostante l’ultimo stop. La Cremonese di Giampaolo, invece, si aggrappa all’organizzazione e a ripartenze mirate, ma contro le big ha faticato a reggere l’urto. Occhio all’avvio: entrambe hanno concesso diverse reti nel primo quarto d’ora, segnale che la gestione dell’inerzia iniziale potrebbe indirizzare la gara. In chiave uomini, fari su Hojlund, già decisivo all’andata, e su Politano, tornato incisivo al Maradona; dall’altra parte, attenzione a Sanabria, spesso ispirato nelle sfide a Fuorigrotta. Il duello sulle fasce, con Politano e Spinazzola da un lato e VandeputteFloriani Mussolini dall’altro, può diventare il vero spartiacque tattico.

  • Serie positiva: il Napoli ha vinto le ultime tre sfide di A con la Cremonese e non perde da sei incroci (4 vittorie, 2 pareggi), con quattro clean sheet nel parziale.
  • Fattore campo: al Maradona gli azzurri hanno vinto 7 delle 8 gare di A con i grigiorossi, media di 2 gol segnati a partita e appena una rete subita in totale nelle vittorie.
  • Neopromosse nel mirino: contro le squadre salite dalla B, il Napoli ha fatto percorso quasi netto in questo torneo (4 successi, 8-2 complessivo).
  • Top-3 indigesta: la Cremonese ha perso le ultime sei gare contro avversarie partite tra le prime tre, incassando almeno due reti ogni volta.
  • Striscia interrotta: l’ultimo turno ha spezzato un filotto di 26 gare interne senza sconfitte del Napoli in A; doppio stop di fila in casa sotto lo stesso tecnico non accade dal 2021.
  • Effetto Giampaolo: con il nuovo tecnico, i grigiorossi hanno raccolto 4 punti in 4 giornate (1V, 1N, 2P), invertendo la tendenza del periodo precedente.
  • Partenze soft: nel primo quarto d’ora il Napoli ha già incassato 7 reti; la Cremonese è a quota 8: concentrazione massima dall’avvio.
  • Uomo-chiave: una delle tre doppiette di Hojlund in A è arrivata all’andata contro i grigiorossi; quando vede squadre di bassa classifica, spesso colpisce.
  • Trend casalingo: Politano partecipa attivamente ai gol nelle ultime uscite al Maradona (reti e assist), e ha già segnato alla Cremonese in passato.
  • Ex fattore: Sanabria ha spesso trovato la via del gol contro il Napoli, con due centri proprio a Fuorigrotta nelle sue ultime trasferte.

Le statistiche stagionali di Napoli e Cremonese

Nell’arco del campionato il Napoli produce e palleggia di più (possesso 58,8%) rispetto alla Cremonese (46,4%), segna di più (48 a 26) e concede meno (33 a 47). Gli azzurri tirano con maggiore continuità e precisione, mentre i grigiorossi si affidano a densità difensiva e transizioni, con 9 clean sheet a firma Audero. L’equilibrio palla inattiva può pesare: Napoli pericoloso su corner e traversoni, Cremonese solida nel gioco aereo ma spesso sotto pressione.

Focus sui singoli: per il Napoli capocannoniere Hojlund (10), a ruota McTominay (8); assist-man ex aequo Politano e Giovane (5). Più ammonizioni: Juan Jesus (8); rossi: Mazzocchi (1). In porta, 9 clean sheet per Milinkovic-Savic. Per la Cremonese migliori marcatori Bonazzoli (7) e Vardy (5); top assist Vandeputte (4). Più gialli: Pezzella e Payero (8); rossi: Ceccherini, Pezzella, Maleh (1). Audero a quota 9 clean sheet.

Napoli Cremonese
Partite giocate 33 33
Vittorie 20 6
Pareggi 6 10
Sconfitte 7 17
Gol fatti 48 26
Gol subiti 33 47
Clean sheet 11 9
Possesso palla (%) 58.8 46.4
Tiri totali 315 224
Tiri in porta 153 105
Precisione passaggi (%) 86.81 78.32
PPDA 12.8 14.4
Cartellini gialli 43 65
Cartellini rossi 2 3
Capocannoniere Hojlund 10 Bonazzoli 7
Top assistman Politano 5 Vandeputte 4
Portiere: clean sheet Milinkovic-Savic 9 Audero 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Napoli-Cremonese e a che ora?

Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 20:45 (italiane).

Dove si gioca Napoli-Cremonese?

Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Chi è l’arbitro di Napoli-Cremonese?

Daniele Doveri; assistenti Passeri–Fontemurato, IV Arena, VAR Meraviglia, AVAR Di Paolo.

Napoli-Cremonese probabili formazioni Alisson con De Bruyne e Hojlund, Vardy non ce la fa ANSA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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