Napoli-Cremonese probabili formazioni Alisson con De Bruyne e Hojlund, Vardy non ce la fa

Napoli–Cremonese accende la 34a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli venerdì 24 aprile 2026 alle 20.45. È un testacoda che incrocia ambizioni Champions e corsa salvezza: Napoli 3° con 66 punti (20 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 48 gol fatti, 33 subiti), Cremonese 17ª con 28 punti (6 vittorie, 10 pareggi, 17 sconfitte; 26 gol segnati, 47 incassati). Atmosfera da esame vero: ai padroni di casa servono conferme, ai grigiorossi ossigeno per la permanenza.
- Probabili formazioni di Napoli-Cremonese
- Gli indisponibili di Napoli-Cremonese
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Napoli-Cremonese
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Napoli e Cremonese
Probabili formazioni di Napoli-Cremonese
Verso il fischio d’inizio, il Napoli dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: in porta potrebbe esserci Milinkovic-Savic; dietro opzione a tre con Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie si va verso Politano a destra e Spinazzola a sinistra, in mezzo fari su Lobotka e McTominay. Sulla trequarti resta in pole De Bruyne con Alisson come soluzione di fantasia alle spalle di Hojlund. Pesano le assenze di Di Lorenzo e Neres. La Cremonese, orfana di Vardy, dovrebbe confermare il 4-4-2: catena di destra con Terracciano e Floriani Mussolini, dall’altro lato Pezzella–Vandeputte; in mezzo equilibrio con Grassi e Maleh, davanti possibile coppia Bonazzoli–Sanabria. Rotazioni e ballottaggi restano aperti in base alle ultime verifiche della vigilia.
- Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson S.; Hojlund.
- Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria.
Gli indisponibili di Napoli-Cremonese
Capitolo assenze: nel Napoli resta out Lukaku e non recupera Di Lorenzo; ai box anche Neres e Vergara. Nella Cremonese forfait pesante per Vardy, che priva i grigiorossi di profondità e attacco alla linea. Al momento non risultano squalificati per entrambe, ma ultime verifiche di matchday potrebbero ancora suggerire caute modifiche alle liste.
- Napoli – Infortunati: Lukaku (infortunio all’anca), Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Neres (infortunio alla caviglia), Vergara (infortunio al piede). Squalificati: nessuno.
- Cremonese – Infortunati: Vardy (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Napoli in spinta con tre successi nelle ultime cinque; la sconfitta recente non scalfisce l’inerzia positiva al Maradona. La Cremonese alterna colpi esterni e frenate, con margini ridotti ma ancora vivi nella corsa alla salvezza. Equilibri chiari: azzurri più continui, grigiorossi chiamati alla partita perfetta.
|Napoli
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|Cremonese
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Nelle ultime 5 di campionato il Napoli ha raccolto 10 punti, la Cremonese 4. Dettaglio risultati:
- Napoli
Napoli-Lecce 2-1; Cagliari-Napoli 0-1; Napoli-Milan 1-0; Parma-Napoli 1-1; Napoli-Lazio 0-2.
- Cremonese
Cremonese-Fiorentina 1-4; Parma-Cremonese 0-2; Cremonese-Bologna 1-2; Cagliari-Cremonese 1-0; Cremonese-Torino 0-0.
L’arbitro di Napoli-Cremonese
A dirigere Napoli–Cremonese sarà Daniele Doveri. In questa Serie A 2025-26 ha arbitrato 16 gare, fischiando 2 rigori, con 55 ammonizioni e 1 espulsione; media di 3,5 cartellini a partita e circa 6,9 falli per cartellino. Al VAR designato Meraviglia. Squadra arbitrale completa:
- Arbitro: Doveri
- Assistenti: Passeri – Fontemurato
- IV: Arena
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Di Paolo
Informazioni interessanti sul match
Il confronto tra Napoli e Cremonese arriva in un momento chiave: gli azzurri cercano punti pesanti per blindare il podio, forti di una tradizione favorevole contro i grigiorossi e di un rendimento casalingo che resta d’élite nonostante l’ultimo stop. La Cremonese di Giampaolo, invece, si aggrappa all’organizzazione e a ripartenze mirate, ma contro le big ha faticato a reggere l’urto. Occhio all’avvio: entrambe hanno concesso diverse reti nel primo quarto d’ora, segnale che la gestione dell’inerzia iniziale potrebbe indirizzare la gara. In chiave uomini, fari su Hojlund, già decisivo all’andata, e su Politano, tornato incisivo al Maradona; dall’altra parte, attenzione a Sanabria, spesso ispirato nelle sfide a Fuorigrotta. Il duello sulle fasce, con Politano e Spinazzola da un lato e Vandeputte–Floriani Mussolini dall’altro, può diventare il vero spartiacque tattico.
- Serie positiva: il Napoli ha vinto le ultime tre sfide di A con la Cremonese e non perde da sei incroci (4 vittorie, 2 pareggi), con quattro clean sheet nel parziale.
- Fattore campo: al Maradona gli azzurri hanno vinto 7 delle 8 gare di A con i grigiorossi, media di 2 gol segnati a partita e appena una rete subita in totale nelle vittorie.
- Neopromosse nel mirino: contro le squadre salite dalla B, il Napoli ha fatto percorso quasi netto in questo torneo (4 successi, 8-2 complessivo).
- Top-3 indigesta: la Cremonese ha perso le ultime sei gare contro avversarie partite tra le prime tre, incassando almeno due reti ogni volta.
- Striscia interrotta: l’ultimo turno ha spezzato un filotto di 26 gare interne senza sconfitte del Napoli in A; doppio stop di fila in casa sotto lo stesso tecnico non accade dal 2021.
- Effetto Giampaolo: con il nuovo tecnico, i grigiorossi hanno raccolto 4 punti in 4 giornate (1V, 1N, 2P), invertendo la tendenza del periodo precedente.
- Partenze soft: nel primo quarto d’ora il Napoli ha già incassato 7 reti; la Cremonese è a quota 8: concentrazione massima dall’avvio.
- Uomo-chiave: una delle tre doppiette di Hojlund in A è arrivata all’andata contro i grigiorossi; quando vede squadre di bassa classifica, spesso colpisce.
- Trend casalingo: Politano partecipa attivamente ai gol nelle ultime uscite al Maradona (reti e assist), e ha già segnato alla Cremonese in passato.
- Ex fattore: Sanabria ha spesso trovato la via del gol contro il Napoli, con due centri proprio a Fuorigrotta nelle sue ultime trasferte.
Le statistiche stagionali di Napoli e Cremonese
Nell’arco del campionato il Napoli produce e palleggia di più (possesso 58,8%) rispetto alla Cremonese (46,4%), segna di più (48 a 26) e concede meno (33 a 47). Gli azzurri tirano con maggiore continuità e precisione, mentre i grigiorossi si affidano a densità difensiva e transizioni, con 9 clean sheet a firma Audero. L’equilibrio palla inattiva può pesare: Napoli pericoloso su corner e traversoni, Cremonese solida nel gioco aereo ma spesso sotto pressione.
Focus sui singoli: per il Napoli capocannoniere Hojlund (10), a ruota McTominay (8); assist-man ex aequo Politano e Giovane (5). Più ammonizioni: Juan Jesus (8); rossi: Mazzocchi (1). In porta, 9 clean sheet per Milinkovic-Savic. Per la Cremonese migliori marcatori Bonazzoli (7) e Vardy (5); top assist Vandeputte (4). Più gialli: Pezzella e Payero (8); rossi: Ceccherini, Pezzella, Maleh (1). Audero a quota 9 clean sheet.
|Napoli
|Cremonese
|Partite giocate
|33
|33
|Vittorie
|20
|6
|Pareggi
|6
|10
|Sconfitte
|7
|17
|Gol fatti
|48
|26
|Gol subiti
|33
|47
|Clean sheet
|11
|9
|Possesso palla (%)
|58.8
|46.4
|Tiri totali
|315
|224
|Tiri in porta
|153
|105
|Precisione passaggi (%)
|86.81
|78.32
|PPDA
|12.8
|14.4
|Cartellini gialli
|43
|65
|Cartellini rossi
|2
|3
|Capocannoniere
|Hojlund 10
|Bonazzoli 7
|Top assistman
|Politano 5
|Vandeputte 4
|Portiere: clean sheet
|Milinkovic-Savic 9
|Audero 9
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FAQ
- Quando si gioca Napoli-Cremonese e a che ora?
-
Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 20:45 (italiane).
- Dove si gioca Napoli-Cremonese?
-
Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
- Chi è l’arbitro di Napoli-Cremonese?
-
Daniele Doveri; assistenti Passeri–Fontemurato, IV Arena, VAR Meraviglia, AVAR Di Paolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.