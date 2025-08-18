Napoli, da Dovbyk a Krstovic: quattro nomi per sostituire Lukaku in cinque giorni

Sul taccuino del ds Manna ci sarebbero anche l'ex Bologna Zirkzee e Mateta del Crystal Palace: gli azzurri sondano il terreno

Il Napoli di Antonio Conte ha pescato il classico cartellino “imprevisti”. Proprio sul finire del ritiro di Castel di Sangro, gli azzurri hanno visto fermarsi Romelu Lukaku, vittima di un problema muscolare mentre calciava verso la porta dell’Olympiacos. Un infortunio che potrebbe costringere i partenopei a tornare sul mercato degli attaccanti, qualora venisse confermato un lungo stop per il belga. Diversi i nomi sul taccuino sul ds Manna, ma il tempo stringe: da Dovbyk a Krstovic, fino a Zirkzee e Mateta.

Lukaku costringe Manna a tornare sul mercato: le piste “italiane”

Partiamo dai primi due profili sondati dal club di Aurelio De Laurentiis. Se Lukaku dovesse star fuori per più di due mesi, Manna ha già chiesto informazioni alla Roma per Artem Dovbyk, giocatore che sembra non aver convinto Gasperini e che è stato messo in discussione con l’acquisto di Ferguson. I giallorossi potrebbero aprire ad un prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se preferirebbero una cessione a titolo definitivo.

Chi vuole monetizzare, senza dubbio, è il Lecce di Pantaleo Corvino, che in vetrina ha messo Krstovic, centravanti valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Non sono mancate le offerte nel corso dell’estate, soprattutto dalla Premier League, ma nessuna ha convinto fino in fondo l’ex direttore sportivo della Fiorentina. In questo caso, l’ipotesi prestito appare piuttosto complicata, salvo non venga inserito un obbligo di riscatto in vista della prossima sessione estiva di mercato. Rispetto a Dovbyk, Krstovic potrebbe accettare con maggiore “serenità” delle gerarchie ben delineate, una volta che Lukaku tornerà a pieno regime.

Riflettori puntati su Zirkzee e Mateta

Tante competizioni, tanti giocatori. Una rosa ampia per consentire a Conte di affrontare anche la Champions League nel migliore dei modi. Lukaku ha caratteristiche ben precise, proprio come Joshua Zirkzee e Jean-Philippe Mateta. Il primo, apprezzato in Italia con la maglia del Bologna, è ai margini della rosa del Manchester United di Ruben Amorim dopo l’arrivo di Benjamin Sesko; il secondo, invece, è il punto di riferimento avanzato del Crystal Palace, ma non ha mai escluso la possibilità di cambiare aria.

Zirkzee è un attaccante moderno, capace di fungere da raccordo con il centrocampo e di far giocare bene i compagni, anche rinunciando a qualche gol. Può partire in prestito con opzione di riscatto, se lo United verrà incontro al Napoli sulle cifre. L’ipotesi Mateta, d’altro canto, piace per la somiglianza con lo stesso Lukaku: presenza in area di rigore e mobilità che può consentire agli esterni offensivi di inserirsi con facilità. 4-3-3 o 4-4-2, per lui, cambia davvero poco.

Il tempo stringe, con il campionato che incombe e la chiusura della sessione estiva sempre più vicina. Il Napoli attende il referto medico ufficiale di Lukaku, ma non filtra ottimismo. Attenzione alle possibili sorprese, con Conte che adesso ha fretta di configurare un organico definitivo.