Napoli, dai tifosi richiesta speciale a Mertens

Quando per numero di gol realizzati superi qualcuno che si chiama Diego Armando Maradona sei già entrato nella storia. Ma non basta. Dries Mertens punta a superare anche l’ex compagno di squadra Marek Hamsik per diventare il calciatore che più volte ha mandato il pallone in fondo al sacco nei quasi cento anni di storia del Napoli.

Social scatenati – I tifosi partenopei lo amano e si sono scatenati sul web chiedendogli di rimanere, alcuni anche con una richiesta particolare. L’affetto per lui è enorme, tanto che c’è chi scrive “Ma quale Dries? Lo volete capire che oramai lui è Ciro?”. Del resto lo stesso attaccante ha più volte dichiarato l’amore per la città e che adori vivere nel capoluogo campano.

La richiesta – In tanti gli stanno chiedendo un patto. Ovvero non andarsene senza aver prima battuto un nuovo record o aver fatto vincere qualcosa al Napoli. C’è chi scrive “Cirù, non ci lasciare a gennaio. Fai prima il record e poi decidi. Ma ricordati che in Cina non si vive come da noi!” e chi va oltre affermando “Uno come te non può andarsene senza prima aver alzato un trofeo. La Cina può aspettare”.

Una Champions da vivere – Del resto con la vittoria per 3-2 a Salisburgo per il Napoli il passaggio agli ottavi di Champions League sembra essere veramente ad un passo. Quindi non soltanto il campionato, gli azzurri possono provare ad arrivare il più avanti possibile anche nella massima competizione continentale. E quello si che sarebbe un modo per lasciare un ricordo indelebile di sé al mondo azzurro.

SPORTEVAI | 25-10-2019 11:33