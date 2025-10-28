Napoli, De Bruyne e Anguissa agitano Conte: l'emergenza riapre il mercato, Pellegrini e Mainoo nel mirino

Il belga si opera ad Anversa: resterà fuori dai 3 ai 5 mesi. E a dicembre gli azzurri perderanno anche Anguissa, che parteciperà alla Coppa d'Africa. Manna studia i possibili colpi

A Napoli l’emergenza è totale. E pure a lungo termine. Conte fa la conta degli indisponibili per la sfida di Lecce, ma inevitabilmente volge lo sguardo anche al futuro. Perché De Bruyne sarà assente tra i tre e i cinque mesi e, a dicembre, i campioni d’Italia perderanno pure Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa. L’allarme mediana riapre il mercato: tornano di moda Pellegrini e Mainoo.

Napoli, De Bruyne si opera: quante partite salterà

A differenza del connazionale Lukaku, che ha optato per una scelta conservativa, De Bruyne ha deciso di operarsi, come già successo nel 2023 ai tempi del Manchester City. Il rigore realizzato contro l’Inter gli è risultato fatale, impietosa la diagnosi: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Come riporta il quotidiano belga Nhl, domani KDB si opererà ad Anversa presso l’ospedale AZ Monica, dopodiché inizierà il lungo iter riabilitativo presso ‘Move to Cure’, ossia lo studio del fisioterapista di fama mondiale Lieven Maesschalck, che sta curando anche Big Rom.

Nella migliore delle ipotesi l’ex City sarà fuori dai giochi tre mesi, nella peggiore anche cinque: il rischio è che possa saltare dalle 22 alle 30 partite. Di sicuro, non sarà a disposizione per la Supercoppa Italiana e neppure per l’intera fase campionato di Champions League.

Torna la Coppa d’Africa: Anguissa parte

Si ripropone la questione Coppa d’Africa, sulla quale più volte – in passato – De Laurentiis è stato critico. A dicembre Conte perderà uno dei suoi pretoriani, un punto fermo del suo scacchiare tattico: Zambo Anguissa.

Difficile che il Camerun esca fuori al termine della fase a gironi, per cui il centrocampista – l’unico possente della mediana azzurra (McTominay ha altre caratteristiche) – si assenterà per circa un mese. E si pone anche il problema del post. Spesso i calciatori di rientro dalla Coppa d’Africa stentano a ritrovare la migliore condizione.

Si riapre il mercato: piacciono Pellegrini e Mainoo

Una volta partito Anguissa e fino alla riapertura del mercato, Conte potrebbe riproporre la soluzione doppio play, con Lobotka – attualmente infortunato – in cabina di regia e Gilmour mezzala nel 4-3-3. Elmas e il giovane Vergara le altre alternative. Manna, nel frattempo, è già al lavoro per gennaio.

Tornano di moda due vecchi obiettivi: Pellegrini della Roma, che proprio l’anno scorso era stato ad un passo dal trasferirsi alle falde del Vesuvio, e Mainoo, 20enne del Manchester United, già cercato in prestito sul finire del mercato estivo. Dovesse arrivare il classe 2005, fin qui impiegato con il contagocce da Amorim, sarebbe il terzo colpo dai Red Devils dopo McTominay e Hojlund. I precedenti lasciano davvero ben sperare.