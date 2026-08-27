De Bruyne spiega la differenza tra Allegri e Conte e perché al Napoli serve Gabriel Jesus: il messaggio a Manna

Il fuoriclasse belga torna sulle polemiche della fine della scorsa stagione ma spinge anche per ritrovare in azzurro il suo vecchio compagno al Manchester City

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Kevin De Bruyne è sempre più al centro del Napoli: dopo il gol al Genoa il belga ha concesso un’intervista in cui ha raccontato le differenze tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte, tornando sulle polemiche della fine della scorsa stagione, ma ha anche parlato di mercato, mandando un messaggio al d.s. Giovanni Manna sull’importanza di ingaggiare Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal e suo ex compagno ai tempi del Manchester City.

Napoli, De Bruyne schietto sul gol di Genova

Quello di quest’anno potrebbe davvero diventare il Napoli di Kevin De Bruyne. Intervistato dal Corriere dello Sport, il fuoriclasse belga parla con schiettezza della sua avventura in azzurro, tornando sia sulle polemiche per il gol segnato al Genoa (“Se è fallo? Penso che sia fifty fifty, dipende da che angolazione la guardi”, ha detto), sia sulle sue dichiarazioni a proposito di Antonio Conte, accusato alla fine della scorsa stagione di praticare un calcio poco offensivo. “Scelgo sempre la verità: mi piace giocare un bel calcio e l’ho detto anche prima di arrivare. Non cambierò mai chi sono, è ciò che mi rende il giocatore che sono. Sono io”, ribadisce KDB.

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De Bruyne e la differenza tra Conte e Allegri

Parlando di Conte, però, De Bruyne chiarisce che quella con l’ex allenatore era una semplice differenza di vedute. “Succede, non è un grande problema: non puoi legare con tutti nella tua carriera e va bene così. Non sono l’unico, a volte le persone hanno visioni diverse del calcio”, le parole del belga, che poi descrive la differenza tra il tecnico salentino e Massimiliano Allegri, con cui finora appare in perfetta sintonia.

“Conte è molto rigido, più focalizzato sul rapporto professionale. Calcio, calcio, calcio. Pensa solo al calcio. Non c’è connessione personale con i giocatori – afferma De Bruyne – Allegri invece è un po’ più sciolto, più informale, e da quanto ho potuto vedere cura di più il legame personale. Ogni allenatore è diverso dall’altro e io ho lavorato con tanti allenatori diversi”.

KDB e il messaggio a Manna su Gabriel Jesus

Ma la centralità di De Bruyne nel nuovo Napoli emerge con maggiore evidenza quando al belga viene chiesto di Gabriel Jesus, attaccante che il d.s. Giovanni Manna segue da tempo e con cui KDB ha giocato ai tempi del Manchester City. De Bruyne, infatti, fa chiaramente capire che il brasiliano rappresenterebbe un enorme upgrade per i partenopei. “Cosa porterebbe? Qualità. Qualità in attacco con la palla, nel gioco di sponda e nella manovra”, la risposta di KDB che poi centra esattamente il motivo per cui Manna è tanto interessato all’attaccante dell’Arsenal.

“Probabilmente è un profilo che non abbiamo, diverso rispetto a Rasmus (Hojlund, ndr) o Lorenzo (Lucca, ndr). Se arrivasse, potrebbe aiutarci. Anche con l’esperienza: sa come si vince. È importante, vedremo cosa accadrà”, le parole di De Bruyne in quello che può essere interpretato come il messaggio di uno dei leader del Napoli al direttore sportivo: fai di tutto per prendere Gabriel Jesus.