Napoli, De Bruyne e l’affronto dell’ex Garcia: rivolta dei tifosi azzurri contro il c.t. del Belgio    

Kevin De Bruyne non è più il capitano del Belgio: lo ha annunciato il c.t. Rudi Garcia, scatenando le critiche sui social dei tifosi del Napoli, che già amavano poco il francese, loro ex allenatore. Per alcuni è una ripicca contro il club partenopeo.

Belgio, Garcia toglie fascia di capitano a De Bruyne

È finita l’era di Kevin De Bruyne da capitano del Belgio. Il fuoriclasse ex Manchester City, passato al Napoli dopo la scadenza del suo ultimo contratto in Premier League, è stato regolarmente convocato dal c.t. Rudi Garcia per le gare contro Liechtenstein e Kazakistan, ma oggi ha ricevuto una brutta sorpresa. Garcia, infatti, ha annunciato di aver trasferito la fascia di capitano sul braccio di Youri Tielemans, 28enne centrocampista dell’Aston Villa. De Bruyne era capitano dal 2022, quando raccolse l’eredità di Eden Hazard.

La scelta di Garcia

“Sarà Tielemans il capitano della mia Nazionale”, ha annunciato Garcia in conferenza stampa, aggiungendo che la scelta non è stata soltanto sua. “C’è stata unanimità nella scelta fra lo staff e squadra – ha detto il tecnico – Youri è il collegamento giusto fra la ‘generazione d’oro‘ di questa Nazionale e i giovani che stanno emergendo”. Poi la carezza nei confronti dei veterani dei Diavoli Rossi: “Questo non vuol dire che gli altri senatori siano meno importanti. Lukaku, De Bruyne, Courtois e Meunier avranno comunque un ruolo cruciale all’interno della squadra”.

La reazione dei tifosi del Napoli

La notizia della perdita dei gradi di capitano da parte di De Bruyne ha immediatamente scatenato la reazione sui social dei tifosi del Napoli, che già prima non nutrivano particolare stima nei confronti di Garcia, il tecnico con cui iniziò la terrificante stagione post-scudetto, nell’estate del 2023. Per alcuni, infatti, la decisione del c.t. del Belgio è una conferma della sua scarsa capacità di gestire lo spogliatoio di un top team. “Garcia è sempre stato un piccolo uomo che vuole far vedere che decide e comanda. Anche al Napoli provò a levare la fascia a Di Lorenzo”, scrive House Cek su X. “Sempre impeccabile nel mantenere la serenità nello spogliatoio, il buon Rudi”, ironizza Chiaral. “È solo un modo per dimostrare un’autorità che non ha”, aggiunge Elena. “Mi sembra lo stesso approccio da presuntuoso che ebbe col Napoli fresco di scudetto”, commenta FallenDark. “Fossi in De Bruyne tornerei immediatamente a Napoli”, suggerisce McSalvo.

Una ripicca contro il Napoli

Per altri tifosi azzurri, invece, il gesto di Garcia sarebbe addirittura un gesto di ripicca nei confronti del Napoli, con cui non si lasciò affatto bene. “Sta rosicando perché un fuoriclasse come KDB è venuto da noi”, scrive Zalla. “Odia che De Bruyne sia venuto a Napoli”, aggiunge Jinbe. FN234 concorda: “Garcia rosica perché Kevin è a Napoli”. “Garcia ha preso bene il fatto che De Bruyne sia venuto a Napoli, vedo…” scrive Bobb.