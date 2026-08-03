De Bruyne fuga le voci d'addio con un gesto eclatante per la festa del Centenario: il futuro è tutto azzurro. Lukaku sempre più lontano, Turchia e Stati Uniti alla finestra

Il centenario del Napoli ha regalato ai tifosi azzurri una serata indimenticabile, ma a impressionare è stato anche un gesto di Kevin De Bruyne, pronto a mettersi a disposizione del nuovo corso targato Massimiliano Allegri. Nonostante quanto successo nel corso dell’estate con qualche dichiarazione che non ha fatto piacere alla società e all’ambiente, KDB si conferma al centro del progetto Napoli. Nel frattempo, il ds Manna deve fare i conti con il caso Lindstrom con il futuro di Romelu Lukaku sempre più lontano da Napoli, tra Turchia e Stati Uniti.

De Bruyne, il retroscena: un jet privato per non mancare al centenario

Allegri ha chiarito fin da subito che De Bruyne rientra a pieno titolo nei piani tecnici del nuovo Napoli, e il calciatore ha risposto con i fatti, prima di iniziare a confrontarsi effettivamente sul campo. Sabato il belga ha interrotto le proprie vacanze alle Baleari per partecipare alla cerimonia di apertura dei festeggiamenti per il Centenario del club, sostenendo personalmente le spese del viaggio con un jet privato che lo ha portato a Capodichino e, nella stessa notte, lo ha riaccompagnato a Ibiza. De Bruyne sarà regolarmente a Castel di Sangro mercoledì per iniziare la preparazione agli ordini di Allegri, che ha già avuto un primo contatto diretto con lui proprio durante le celebrazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pasticcio Lindstrom: affare a rischio con lo Schalke

Meno lineare è la situazione legata a Jesper Lindstrom. Il danese ha passato le ultime due stagioni in prestito tra Everton e Wolfsburg. Il quotidiano tedesco Bild ha raccontato un clamoroso colpo di scena nella trattativa che avrebbe dovuto portare il danese allo Schalke 04. Il giocatore, arrivato venerdì a Gelsenkirchen in attesa delle visite mediche, avrebbe dovuto prendere parte lunedì 3 agosto alla foto ufficiale della squadra. Invece, secondo fonti vicine alla dirigenza dello Schalke, il trasferimento è per ora congelato: il club tedesco lamenterebbe il mancato rispetto di accordi verbali da parte del Napoli, con promesse fatte e poi ritrattate. Una situazione anomala dopo settimane in cui l’operazione sembrava ormai definita e gradita anche al giocatore. I vertici del club sono rimasti scottati dalla vicenda e avrebbero deciso di sospendere i contatti con gli azzurri.

Lukaku, futuro in bilico tra Fenerbahce e Atlanta United

Sul fronte Lukaku, invece, l’addio è sempre più probabile, anche se i tempi restano da definire. Il belga è atteso a Castel di Sangro a inizio settimana e sarà a disposizione di Allegri dal 5 agosto per la seconda parte del ritiro. Resta viva la pista Fenerbahce, rafforzata dal possibile arrivo in Turchia di Chris Van Puyvelde come coordinatore tecnico: il dirigente belga ha avuto un ruolo importante nella crescita di diversi giocatori della nazionale, Lukaku compreso. Sullo sfondo si è però inserita anche la MLS. L’Atlanta United starebbe lavorando con l’entourage dell’attaccante e Lukaku avrebbe deciso di ascoltare la proposta. Dal punto di vista economico gli americani non avrebbero problemi ad accontentarlo, mentre il nodo resta l’intesa con il Napoli, che per evitare una minusvalenza ha bisogno di incassare più di 10 milioni di euro dalla cessione del cartellino.

Sullo sfondo del mercato in uscita resta la posizione di Gutierrez, per il quale è ormai tutto fatto per il suo trasferimento al Bayer Leverkusen: una trattativa lampo, chiusa sabato durante i festeggiamenti per il Centenario del Napoli. Il club avrebbe accettato l’offerta da 30 milioni di euro dei tedeschi e all’inizio di questa settimana lo spagnolo s sposterà in Germania per le visite mediche.