Napoli, De Bruyne e Lukaku all’esame Mondiale: gli occhi di De Laurentiis e Allegri su Belgio-Egitto, al via il mercato

Il Belgio debutta ai Mondiali contro l’Egitto: KDB e Big Rom sotto osservazione speciale. Il Napoli valuta le condizioni dei due big in chiave mercato, cosa può succedere

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Si scrive Belgio, si legge Napoli. I Diavoli Rossi di Rudi Garcia sono pronti a debuttare ai Mondiali contro l’Egitto e gli occhi di De Laurentiis e Allegri saranno puntati soprattutto su De Bruyne e Lukaku. Il futuro dei due calciatori più rappresentativi e più pagati della rosa azzurra passa anche dalla rassegna iridata, chiamata a fornire risposte importanti sul loro stato di forma.

Belgio-Egitto, esordio Mondiale per De Bruyne e Lukaku

Il cammino del Belgio ai Mondiali parte da Seattle. Questa sera, lunedì 15 giugno (ore 21:00), la formazione guidata da Rudi Garcia affronterà l’Egitto di Momo Salah nella prima giornata del Gruppo G. Nel 4-2-3-1 del ct francese, De Bruyne rappresenta il punto di riferimento tecnico della squadra, mentre Lukaku inizierà dalla panchina.

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Big Rom è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica e, nonostante i progressi registrati nelle ultime settimane dopo le polemiche seguite alla sua fuga da Castel Volturno, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Per lui potrebbe profilarsi un ruolo da arma da utilizzare a gara in corso in caso di necessità.

Napoli, De Laurentiis e Allegri osservano i due belgi

La stagione di entrambi è stata caratterizzata da seri problemi muscolari che li hanno costretti a oltre quattro mesi di stop. De Bruyne ha chiuso con un bilancio di 5 gol e 4 assist in 21 presenze complessive e con un feeling mai realmente sbocciato con Conte, come certificato anche dal recente sfogo dell’ex Manchester City.

Lukaku, invece, di fatto non si è mai visto. Il gol decisivo di Verona è risultato l’unico acuto di un’annata maledetta. L’eroe del quarto scudetto ha pagato a caro prezzo la lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra riportata la scorsa estate nell’amichevole contro l’Olympiacos, un infortunio dal quale non ha ancora recuperato completamente. Ecco perché De Laurentiis e Allegri seguiranno con particolare attenzione il percorso mondiale dei due belgi.

De Bruyne e Lukaku, il Mondiale può cambiare tutto

Allegri ha intenzione di costruire il suo Napoli attorno a De Bruyne. Il centrocampista, però, è stato chiaro: prima di decidere se proseguire la sua esperienza in Italia vuole confrontarsi con la società e ottenere garanzie sul progetto tecnico e sullo stile di gioco. Nell’ultimo confronto con la stampa, lo stesso De Laurentiis ha aperto alla possibilità di una cessione della stella arrivata solo la scorsa estate. In tal senso, il Mondiale potrà fornire indicazioni importanti sullo stato di forma di KDB.

Per l’ex Inter e Roma tutto lascia pensare a un addio, ma attenzione. Il centravanti, che compirà 33 anni, è sempre piaciuto ad Allegri, che lo avrebbe voluto anche alla Juventus. Resta però il nodo legato alle sue condizioni fisiche: dopo un anno di inattività, come sta davvero Big Rom? Le risposte potrebbero arrivare proprio dagli Stati Uniti. Sullo sfondo, intanto, restano le piste che portano in Turchia e Arabia Saudita.