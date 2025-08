Napoli: De Bruyne regala un clamoroso indizio su Grealish, ora tocca a Manna

Il fuoriclasse belga ha di fatto confermato i contatti con il suo ex compagno di squadra al Manchester City, ma il d.s. deve far quadrare i conti per chiudere l’operazione

Jack Grealish con la maglia del Napoli non è una semplice suggestione di mercato: Kevin De Bruyne, suo ex compagno al Manchester City, ha di fatto confermato la volontà del trequartista inglese di giocare con gli azzurri. Ora tocca al d.s. Giovanni Manna trovare la via giusta per chiudere l’operazione.

De Bruyne: il no alla Juventus, il sì al Napoli

In una lunga intervista al Corriere dello Sport Kevin De Bruyne ha spiegato i motivi per cui ha scelto proprio il Napoli per continuare la sua carriera dopo i trionfi col Manchester City, ignorando altre proposte tra cui, ha ammesso KDB, c’era anche quella della Juventus. “Ho avuto varie conversazioni con tanti club attraverso il mio entourage. Ma è la normalità quando sei libero”, ha detto De Bruyne, spiegando poi che di aver optato per il Napoli per diverse ragioni.

”Dopo aver parlato con mia moglie e i miei figli ho pensato tra me e me che questa fosse la migliore – ha detto il fuoriclasse belga -. Ho valutato tutti i fattori, lavoro e vita, carriera e futuro. Tra l’altro è la squadra che ha vinto il campionato, una squadra incredibile, e avendola sfidata in Champions so cosa si prova. Conosco i tifosi, la loro passione e il loro sostegno. Quindi Napoli mi ha trasmesso la sensazione più bella”.

L’indizio su Grealish

Ma oltre che su De Bruyne, pare che il Napoli eserciti un certo fascino anche su un ex compagno di squadra del belga al City, Jack Grealish. A confermarlo è stato lo stesso KDB, che interrogato sul possibile arrivo del trequartista inglese in azzurro si è lasciato scappare un sorriso. “Se Jack mi ha chiesto del Napoli? Maybe… forse”, ha ammesso De Bruyne lasciandosi poi andare a un’altra risata. Insomma, l’argomento di un ricongiungimento al Napoli è di sicuro stato affrontato dai due amici.

I due ostacoli per Manna

Certificata la volontà di Grealish di venire al Napoli, ora tocca al d.s. azzurro Giovanni Manna adoperarsi per trasformarla in realtà. L’operazione resta complicata per due ragioni. La prima è che, con l’ormai prossimo arrivo di Miguel Gutierrez, il Napoli sta per esaurire gli slot della lista giocatori per la serie A: Grealish, dunque, potrebbe arrivare soltanto se l’affare tra il club partenopeo e l’Atletico Madrid per la cessione di Giacomo Raspadori andasse in porto.

La seconda è economica: Grealish ha uno stipendio da 17 milioni di euro, fuori budget per il Napoli, che dunque dovrebbe prenderlo in prestito convincendo il City a pagare parte dell’ingaggio. Una missione non impossibile, ma comunque complicata per Manna, a meno che l’inglese non decida di abbracciare in toto la causa azzurra e ridursi lo stipendio pur di tornare a giocare insieme all’amico De Bruyne.