Napoli, De Bruyne irriconoscibile: Conte lo cambia dopo un’ora e i tifosi lo bocciano. È il preludio dell’addio?

Il belga, protagonista di una delle sue peggiori partite in azzurro, lascia il campo ad Anguissa: si scatena il processo sui social

Kevin De Bruyne è ufficialmente un caso in casa Napoli: a Como il belga ha giocato una delle sue peggiori partite da quando è in Italia ed è stato sostituito al 60’ da Antonio Conte. Un cambio che apre il processo sui social da parte dei tifosi: la crisi si concluderà con l’addio alla serie A?

Napoli, De Bruyne sostituito da Conte a Como

Tanti errori e soprattutto poche giocate, anche tentate, da vero fuoriclasse. Kevin De Bruyne ha deluso a Como in una partita che ha visto il Napoli soffrire il pressing dei lariani nel primo quarto e faticare a consegnare palla al belga. Quando ha avuto il pallone, KDB ha faticato a creare connessioni con Rasmus Hojlund, anzi ha spesso commentato con gesti di visibile disappunto le scelte del centravanti col pallone tra i piedi. La partita del belga si è poi conclusa al 60’, quando Antonio Conte l’ha sostituito con Frank Anguissa. E dopo la sua uscita, anche per il calo del Como, il Napoli è cresciuto.

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Le parole di Conte su De Bruyne

Nel post partita Conte si è astenuto da commenti critici nei confronti del belga, ma ha spiegato che la prestazione del centrocampista non è figlia di una cattiva condizione fisica. “Come sta De Bruyne? Sta come stava la partita precedente, non è cambiato niente in 7-8 giorni”, ha spiegato Conte, che poi però ha difeso la prova di KDB. “Contro la Cremonese ha giocato un’ottima partita e fatto gol – ha aggiunto Conte -. In certe partite ci si può esaltare di più e in altre di meno, ma lui ha fatto la sua parte. È stato molto ordinato, poi ho deciso di fare entrare Anguissa e far giocare McTominay più avanti”.

Gli attacchi dei tifosi a KDB

Le parole di Conte, però, non evitano a De Bruyne il processo da parte dei tifosi. Sui social molti supporter del Napoli bocciano non solo la prova del belga al Como, ma la sua intera stagione in azzurro. Dimenticando, però, l’infortunio che l’ha tenuto fuori per quattro mesi. Critiche che, anche per le necessità del Napoli chiamato a ridurre il monte ingaggi a fine stagione, potrebbero rappresentare il preludio all’addio del belga.

“De Bruyne ormai può solo giocare contro la Cremonese, quando si alzano i ritmi pare mio nonno”, attacca Jairhm su X. “Liberiamoci di De Bruyne”, attacca PokerH. “De Bruyne non è più lui”, scrive Gab. “Gli ultimi anni di De Bruyne per me non gli permettono più di fare un ruolo dispendioso come la mezz’ala”, aggiunge Muten, facendo riferimento a un calo fisico rispetto al passato. “De Bruyne ha giocato da De Bruyne una sola partita ed è stata quella con lo Sporting. Poi non è mai stato lui”, commenta Fabio.