Napoli, De Canio: "Attenti al Sarri-bis, ricordate il ritorno di Sacchi al Milan?" ESCLUSIVA

“Ma voi siete sicuri che Conte andrà via?”. Gigi De Canio passeggia per le terrazze del Circolo Canottieri di Napoli in occasione della presentazione del libro “Indimenticabili” di Gianfranco Coppola con tutte le amichevoli degli azzurri in occasione del centenario della nascita del club partenopeo. Ci sono grandi ex come Ferlaino, Bruscolotti, Cané e Montefusco e c’è lui, con un solo rammarico: “Non avere avuto da calciatore il talento per poter entrare in questa storia“. L’ex tecnico azzurro, intervistato da Virgilio Sport, analizza la stagione che sta per finire con un occhio al futuro.

Mister che giudizio dà sull’annata del Napoli, più soddisfazione o più rimpianti?

“Il giudizio è più che positivo, non è giusto avere un rammarico, cosa dovrebbero dire tante altre squadre forti che arriveranno dietro al Napoli?”

L’avventura di Conte al Napoli è giunta però già al capolinea…

“Lo leggo ma aspetterei prima di mettere la parola fine. Anche l’anno scorso sembrava sicuro il divorzio ma sappiamo come è andata. Ci sta che possa essere dispiaciuto per tanti motivi ma gode della stima di tutti. A Napoli è stato e sta bene, potrebbe anche cambiare idea”

Se dovesse andar via circola da tempo il nome di Sarri come suo possibile erede

“Tutti abbiamo ancora negli occhi il suo Napoli spettacolare ma non credo potrebbe ripetersi. A Napoli troverebbe una squadra forte ma non quei calciatori con quelle caratteristiche che ha trovato nella sua prima esperienza. Credo sempre più nell’importanza dei calciatori.Tutti si aspettano che possa far giocare la squadra come il suo Napoli ma è impossibile, ma manca quella tipologia di calciatori”.