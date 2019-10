Napoli, due big sul mercato: De Laurentiis non nega

Il rinnovo della convenzione dello stadio San Paolo per i prossimi dieci anni è stata per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis l’occasione per fare il punto sulla prima parte della stagione, non in linea con le aspettative estive in particolare in campionato, visto il distacco già di sei punti dalla capolista Juventus, maturato però in buona parte nello scontro diretto perso rocambolescamente a Torino a fine agosto per l’autorete di Kalidou Koulibaly.

Proprio il rendimento del difensore senegalese è una delle cause di un avvio di stagione balbettante, ma De Laurentiis ha parlato di Koulibaly in altri termini, ovvero nell’ottica di una cessione evitata diverse volte, ma che prima o poi potrebbe materializzarsi: “Io sono rimasto affezionato all’uomo Koulibaly e non l’ho venduto neanche a 105 milioni, ma arriverà un momento in cui saremo costretti a vendere sia lui che Fabian, che è un grande giocatore: del resto se dopo 15 anni ho deciso di pagare un calciatore 30 milioni nonostante sembrasse uno sconosciuto un motivo ci sarà stato….”.

Tutt’altro invece il parere di De Laurentiis sul futuro di Carlo Ancelotti, che gode della piena fiducia del Presidente: “Ho un allenatore molto bravo, c’è un rapporto amichevole, stima reciproca. Ho sentito e letto di tutto e di più, che io avrei litigato con Ancelotti, ma ho sempre detto che può restare qui anche dieci anni. Io sono per la continuità. Voi volete vendere, provocare, ma non è così, non si può avere tutto e subito. Pure su Lozano, gli volete dar tempo per di capire come si gioca in Italia, di Ancelotti di capire come utilizzarlo, poi anche io ho chiesto di farli giocare tutti e lui sceglierà la squadra definitiva per affrontare le competizioni ed i cambi per stanchezza o infortuni di volta in volta”.

Non poteva mancare una battuta sul futuro di Dries Mertens, tentato dalla ricca offerta arrivata dalla Cina, e su Lorenzo Insigne, il cui rapporto con Ancelotti ha subito diverse crepe nelle ultime settimane.

De Laurentiis è duro sul belga: “Non sono disposto a fare sforzi importanti, ogni giocatore ha un suo valore a seconda di dove gioca e che età ha. Se poi uno vuole andare a fare le marchette in Cina perché viene strapagato questo è un problema suo”.

Più articolato il pensiero su Insigne: “Il problema di Insigne e di Raiola non lo risolve De Laurentiis, ma lo deve risolvere Insigne in primis, che deve capire da grande cosa vuole fare – l’affondo di ADL – Ha sempre avuto un atteggiamento di scomodità a Napoli. Io lo capisco, lo proteggo, mi piace, mi sta molto simpatico, però ha sempre sentito scomoda la situazione napoletana. Allora voglio dire che bisogna che lui si tranquillizzi e diventi una persona più serena. Ma è un problema suo. E’ un grandissimo calciatore e può essere più in forma o meno in forma. Se è meno in forma, a giudizio dell’allenatore che non lo utilizza, non può uscirsene Insigne con battute o atteggiamenti quasi di sfida. L’allenatore è un padre di famiglia, ha 60 anni e non ti manda a quel paese perché ha tre volte la tua età”.

