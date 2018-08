Napoli, De Laurentiis attacca Roma e Liverpool

Aurelio De Laurentiis in un'intervista al Corriere dello Sport lancia sospetti pesanti nei confronti di Roma e Liverpool.

"Ho sempre il dubbio che il vero proprietario del Liverpool sia lo stesso della Roma, un uccellino me lo ha detto qualche anno fa. Se fosse così, quindi proprietà condivisa, non potrebbero giocare in Champions League. Avevo offerto 60 milioni per Alisson ma poi capii che sarebbe andato ai Reds".

Il presidente del Napoli tira frecciate anche a Maurizio Sarri ("Non l'ho più sentito, mi aveva chiamato la moglie per perorare la sua causa quando lo avevo bloccato. Le ho detto che volevo garanzie sue e del Chelsea che non avrebbero avvicinato calciatori del Napoli se no l'avrei pagato a vuoto per due anni") e al sindaco De Magistris: "Dice che non ho investito un euro nel San Paolo? Stia attento, se gli scateno il mio pool di legali, chiedendo al Comune i danni che mi ha procurato in questi anni, potrei poi farmi quattro risate".

SPORTAL.IT | 17-08-2018 11:30