Napoli, De Laurentiis blinda Fabian Ruiz

Anche Moreno, allenatore della nazionale spagnola, ha un debole per Fabian Ruiz: "Giocare a Napoli non è da tutti. Ha fatto grandi passi in avanti", le parole del Ct delle Furie Rosse. La conferma che il 23enne centrocampista partenopeo è, ormai, un grandissimo giocatore.

Tantissimi i top club sulle sue tracce ma il patron del Napoli De Laurentiis ha già intavolato, con Torres, agente del giocatore, la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno del 2023. Il Napoli non vuole rischiare di perdere il suo gioiello spagnolo.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 08:57