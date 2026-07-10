Il patron cambia strategia sul mercato dopo gli errori commessi la scorsa estate e torna al passato. Futuro Lukaku: la posizione di Allegri e il pressing di Italiano

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Le celebrazioni per il centenario del Napoli sono già iniziate, ma ora i tifosi chiedono rinforzi. De Laurentiis, però, ha le idee chiare: Allegri attualmente ha a disposizione una rosa composta da ben 47 calciatori, almeno 25 dei quali dovranno essere ceduti. Ecco perché il club torna al passato. Il presidente ha deciso di accantonare il metodo Conte, che nella scorsa stagione aveva chiesto una rosa definita già all’inizio del ritiro. Una strategia che non ha dato i risultati sperati: il Napoli ha investito oltre 100 milioni di euro su giocatori bocciati già a gennaio, come Lang e Lucca, e su altri che hanno reso al di sotto delle aspettative. Dunque, nessuna fretta. Intanto arrivano novità importanti sul fronte Lukaku e Zeballos.

Napoli, De Laurentiis azzera il metodo Conte

Dei nuovi acquisti arrivati la scorsa estate con l’obiettivo di rinforzare la squadra campione d’Italia, soltanto Hojlund – preso per sostituire l’infortunato Lukaku – ha realmente convinto. Escluso De Bruyne, arrivato a parametro zero, gli altri investimenti non hanno garantito l’impatto sperato: da Marianucci a Beukema, passando per Milinkovic-Savic, Gutierrez, Lang e Lucca, nessuno è riuscito a innalzare in modo evidente il livello della rosa.

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Per questo motivo De Laurentiis ha deciso di cambiare approccio rispetto alla gestione Conte. La lezione dell’ultima stagione è stata recepita: niente acquisti affrettati con il rischio di pagare giocatori più del loro reale valore, ma prima le cessioni e una valutazione approfondita da parte di Allegri.

Perché Allegri può sorridere: cosa insegna la storia recente

Una parte del successo del Napoli nell’era De Laurentiis è legata anche alla capacità di individuare occasioni di mercato nelle ultime settimane della sessione estiva, sia con Giuntoli sia con Manna. La tradizione è iniziata con Zambo Anguissa, arrivato dal Fulham quasi nell’anonimato durante il primo anno di Spalletti e diventato subito un protagonista assoluto al Maradona.

Anche nella stagione del terzo storico scudetto diversi colpi decisivi sono arrivati nelle fasi finali del mercato: Raspadori, Simeone e Ndombele furono inseriti in rosa proprio nelle ultime settimane. Lo stesso copione si è ripetuto nell’anno del quarto titolo con Conte, quando Manna chiuse diverse operazioni importanti quasi sul gong, portando alle falde del Vesuvio McTominay, Neres, Lukaku e Gilmour. Per questo motivo Allegri non ha ragioni per preoccuparsi: la strategia del club prevede pazienza e la possibilità di piazzare i colpi migliori nella parte finale del mercato.

Calciomercato Napoli: Zeballos sì

Nonostante la prudenza imposta da De Laurentiis, le occasioni di mercato devono essere colte quando si presentano. Dopo aver perso le piste che portavano a Khalaili e Gila, il Napoli ha accelerato per Exequiel Zeballos, esterno offensivo argentino del Boca Juniors. Il club argentino ha deciso di mettere il giocatore fuori rosa dopo il mancato rinnovo del contratto, in scadenza nel dicembre 2026.

Con il 24enne argentino l’intesa è già stata raggiunta: pronto un accordo quadriennale da circa 1,2 milioni di euro a stagione. Ora resta da definire l’intesa con il club di Buenos Aires, che ha abbassato le proprie richieste e sembra propenso ad accettare una proposta da 9 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Si viaggia spediti verso la fumata bianca.

Novità su Lukaku: Italiano in pressing

Lukaku si è rilanciato al Mondiale grazie ai tre gol segnati, tutti arrivati da subentrato. Ad Allegri non dispiacerebbe lavorare con il centravanti belga, che avrebbe voluto già ai tempi della Juventus, ma il Napoli sembra avere programmi diversi. La volontà della società sarebbe quella di cedere il giocatore con l’ingaggio più pesante della rosa, anche alla luce dei dubbi sulle sue condizioni fisiche e degli screzi che hanno minato il rapporto nel finale della scorsa stagione.

Un’opportunità arriva dalla Turchia: Vincenzo Italiano, sedotto e abbandonato da De Laurentiis e ora alla guida del Besiktas, vuole Big Rom. Il club turco avrebbe già incassato il gradimento del giocatore: si punta a chiudere l’operazione intorno ai 5 milioni di euro.