Napoli, De Laurentiis chiama Ibrahimovic: il futuro di Allegri si decide a Los Angeles, il piano del patron

Il patron del Napoli ha fretta di sbloccare la questione Allegri: resta il nodo buonuscita con il Milan, ecco come ADL intende convincere il senior advisor di RedBird

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La partita per sbloccare il futuro di Allegri si gioca a Los Angeles. De Laurentiis, volato negli Stati Uniti, è impegnato nel suo personale Mondiale con Ibrahimovic: per annunciare l’ingaggio del tecnico livornese, infatti, è necessario superare l’ultimo ostacolo legato alla risoluzione del rapporto economico con il Milan. Un nodo nel quale ha un ruolo cruciale il senior advisor di RedBird, attualmente negli Usa come commentatore della Coppa del Mondo per Fox Sports.

Napoli, stallo Allegri: si muove De Laurentiis

Ormai è il segreto di Pulcinella: Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Di fatto lo è già, visto che il club azzurro ha iniziato a muoversi sul mercato seguendo le sue indicazioni. Per arrivare all’annuncio ufficiale, però, resta da sciogliere la questione legata alla buonuscita con il Milan. Dopo la rivoluzione voluta da Cardinale, a Casa Milan sono rimasti pochi interlocutori e, come ormai noto, uno degli ultimi ostacoli è rappresentato proprio da Ibrahimovic, da tempo ai ferri corti con Allegri. Nell’ultima conferenza stampa, De Laurentiis era stato chiaro: “Potrò annunciare il nuovo allenatore solo quando il regolamento me lo consentirà”. Un messaggio che lasciava intendere come la trattativa fosse ormai definita nei dettagli. Ecco perché il presidente azzurro ha deciso di intervenire personalmente, con l’obiettivo di accelerare i tempi e chiudere la partita.

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Futuro Allegri, De Laurentiis chiama Ibrahimovic

Allegri chiede una buonuscita da 5 milioni di euro, mentre Cardinale risponde con un’offerta da 500mila euro. Ancora più netta la posizione di Ibra, che non intende riconoscergli alcuna cifra. Un vero e proprio stallo che sta rallentando e complicando i piani del Napoli. Come riportato da Il Mattino, De Laurentiis ha intenzione di contattare lo svedese, con una telefonata oppure invitandolo nella sua residenza di Los Angeles. Il patron azzurro ha fretta: alle porte c’è una nuova stagione e numerose situazioni di mercato da definire.

Napoli-Allegri: il piano di De Laurentiis per convincere Ibrahimovic

Il presidente del Napoli punta tutto sull’ottimo rapporto costruito negli anni con il dirigente rossonero. A confermarlo c’è anche un vecchio aneddoto di mercato raccontato dallo stesso De Laurentiis. Ai tempi in cui in panchina sedeva Ancelotti, l’allora allenatore azzurro aveva richiesto esplicitamente l’attaccante svedese, in procinto di concludere la sua esperienza americana con i Los Angeles Galaxy. L’operazione però sfumò con l’arrivo di Gattuso, che si oppose all’ingaggio di Zlatan.

Calciomercato Napoli, Allegri punta sull’usato sicuro

Non sarà un mercato semplice per il Napoli. L’idea è quella di intervenire con pochi innesti ma mirati. Viste le difficoltà nell’arrivare a Gila per la difesa, prende quota il nome di Gatti, che proprio con Allegri ha già dato il meglio prima di essere accantonato da Spalletti. A centrocampo resta viva la pista Rabiot, altro pretoriano di Max. In questo caso, però, si rischia un nuovo duello di mercato con il Milan. E, al momento, la priorità resta la risoluzione della questione panchina.