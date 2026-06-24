Napoli, assist di De Zerbi per Vicario. De Laurentiis bacchetta Malagò e punge Conte: “Allegri? Non posso parlarne”

Il patron azzurro avverte il nuovo numero uno della FIGC e rifila una staffilata al suo ex allenatore. Intanto, da Londra De Zerbi avvicina Vicario alla Serie A

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Costretto a temporeggiare ancora prima di poter annunciare Massimiliano Allegri, il Napoli in queste ore accoglie con piacere l’assist di Roberto De Zerbi da Londra che avvicina Guglielmo Vicario. Intanto, il presidente azzurro, Aurelio de Laurentiis non manca di mandare un messaggio a Giovanni Malagò, concedendosi anche una stilettata più o meno velata all’ex tecnico del Napoli, Antonio Conte.

De Laurentiis avverte Malagò

È, come da copione, un Aurelio De Laurentiis senza peli sulla lingua quello che, intercettato a margine di un evento torna a commentare l’elezione alla presidenza della FIGC di Giovanni Malagò: “Qui c’è da rifondare tutto il sistema. Non è che uno deve parlare solo di Nazionale. Occorre creare subito un tavolo di concentrazione per permettere a tutte la parti in causa di confrontarsi per capire che cosa non ha funzionato finora. Se in tutta Europa il calcio è in perdita dal punto di vista economico, vuol dire che così non funziona”.

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USA come modello

“Dobbiamo guardare agli Stati Uniti, dove lo sport vince sempre. Credo che con Malagò tutto il calcio italiano dovrà iniziare a pedalare, azzerare tutto e ricominciare. Gli americani vanno sempre avanti, noi restiamo stagnanti”, ha avvertito De Laurentiis, che ha anche smentito le voci di una possibile cessione del Napoli: “Matt Rizzetta? Sembra quasi appartenere a uno dei miei film. Però è simpatico, e con questo ho detto tutto”.

L’annuncio su Allegri e la battuta su Conte

Sul momento del Napoli e la questione legata all’approdo in azzurro di Massimiliano Allegri, il patron azzurro ha tagliato corto: “Quando lo annunciamo? Non posso parlare di Allegri fino a quando non lo avremo presentato. Ambizioni per la prossima stagione? Siamo l’unica squadra che ha continuato ad andare su e dobbiamo restare lì e provare a migliorare in Europa”. Un’affermazione, quest’ultima, che sa di piccolo e nemmeno troppo velato appunto sull’operato di Antonio Conte.

De Zerbi libera Vicario

Intanto, però, Manna e Max incassano l’assist da Londra di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano del Tottenham ha, infatti, accolto Martin Dubravka, nuovo portiere di riserva degli Spurs e scelto di dare una nuova chance da titolare a Antonín Kinský, disastroso l’anno scorso all’esordio in Champions League a Madrid sotto la guida di Igor Tudor. Una doppia mossa che chiude, di fatto, la porta a Guglielmo Vicario, obiettivo numero uno della Juve e proprio degli Azzurri, in caso di addio – ormai quasi certo – di una tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic.