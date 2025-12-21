Napoli, De Laurentiis e Cristiano Ronaldo, lo scatto che fa impazzire i tifosi: “Regalo di Natale per Conte”

Alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Bologna, il presidente azzurro scatena la fantasia dei tifosi con un post su X che fa sognare a occhi aperti

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Alla vigilia della finalissima della Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, De Laurentiis fa impazzire i tifosi azzurri con uno scatto su X. Il patron si è lasciato immortalare in compagnia del ceo dell’Al Nassr, mentre mostra con fierezza la maglia di Cristiano Ronado. E il pensiero corre subito al mercato che sta per riaprire i battenti.

Napoli, De Laurentiis scatena i tifosi

A Riad con la squadra, il presidente del Napoli è particolarmente attivo sui social nel corso di questi giorni trascorsi in Arabia Saudita. Dopo la vittoria in semifinale col Milan e il duro attacco a Max Allegri per gli insulti rivolti a Lele Oriali, De Laurentiis si sta dedicando alle pubbliche relazioni in attesa dell’ultimo atto della Supercoppa contro il Bologna in programma domani, lunedì 22 dicembre (ore 20:00), al King Saud University Stadium (o Al-Awwal Park), l’impianto che ospita le gare casalinghe dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

proprio un post su CR7 ha scatenato i tifosi partenopei. Già, mancano solo pochi giorni e poi si alzerà il sipario sul mercato di riparazione, che vedrà ancora una volta i campioni d’Italia in prima linea a causa dell’emergenza infortuni che ha decimato la rosa a disposizione di Conte.

ADL e Cristiano Ronaldo: cosa è successo

“Piacevole incontro con José Semedo, ceo di Al-Nassr, nella loro cittadella sportiva”. Il tweet del numero uno del Napoli è diventato virale per non per quanto ha scritto, ma per un dettaglio che non è passato affatto inosservato.

Sorridente accanto al dirigente del club di Riad, ADL mostra la maglia gialla numero 7 di Cristiano Ronaldo, 40enne stella ex Juventus che ha ancora due obiettivi da raggiungere prima di valutare il ritiro: arrivare a quota mille gol in carriera e provare a vincere il Mondiale col Portogallo. Solo dopo la rassegna iridata l’atteso matrimonio da favola con la compagna Georgina Rodriguez.

Il regalo di Natale per Conte

Uno scatto del genere non poteva non dare il via a pensieri stupendi. Sui social i tifosi azzurri sognano a occhi aperti. E se CR7 chiudesse la carriera al Maradona? “Non mi dire che a gennaio arriva la sorpresa” scrive ‘SGA’. “E in una domenica pre-natalizia ha chiuso Ronaldo” commenta Lions. “Il regalo di Natale per Antonio” aggiunge ForzaNapoli.

“Portaci Cristiano” cinguetta Alessandro. C’è chi, invece, chiede al presidente di tornare in città con Brozovic, ex Inter che pure gioca nell’Al-Nassr con il lusitano. Per altri tifosi, infine, De Laurentiis sta sfruttando il blitz arabo per cercare nuovi partner e rafforzare il brand, ma anche al fine di prendere spunti per realizzare la nuova cittadella dello sport del Napoli. In realtà, Ronaldo non lascerà la squadra che fino a pochi mesi fa era allenata da Stefano Pioli. Innanzitutto perché ha di recente rinnovato il contratto a cifre da mille e una notte e poi perché il Napoli è impegnato nella ricerca di un centrocampista: il nome caldo è sempre quello di Mainoo, in uscita dal Manchester United.