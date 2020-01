Napoli: De Laurentiis furioso con Gattuso, retroscena su Ancelotti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha preso molto male l'ultima sconfitta in campionato contro la Fiorentina, la quarta nelle ultime cinque giornate di serie A per i partenopei.

C'è grande delusione, riporta la Gazzetta dello Sport, per la scossa che Gennaro Gattuso non ha saputo a dare dal suo arrivo in panchina: Ringhio ha ottenuto appena tre punti in cinque partite, centrando una vittoria solo in extremis contro il Sassuolo, e incassando ben 3 ko al San Paolo.

De Laurentiis è preoccupato soprattutto per l'atteggiamento degli azzurri, incapaci di dominare la partita e anzi spesso in balia degli avversari. Secondo le fonti riportate dalla rosea, De Laurentiis avrebbe potuto ripensare anche ad un nuovo avvicendamento in panchina se Ancelotti fosse stato libero e non si fosse già accasato all'Everton.

La squadra torna ora in ritiro. "E' stata una prestazione imbarazzante – ha ammesso Gattuso -, bisogna chiedere scusa. Siamo stati inguardabili. Il primo responsabile sono io: sembrava che ci fossimo incontrati stamattina per la prima volta e questo non va bene. Non ci è riuscito nulla di quello che abbiamo provato in allenamento in settimana. Abbiamo toccato il fondo, anzi siamo sprofondati. Stiamo giocando con il fuoco. Il San Paolo ostile? Siamo dei privilegiati, nessun alibi".

"Ho visto una squadra senz’anima. Abbiamo sbagliato tutto e giocato in modo elementare. Vorrei vedere del veleno in corpo, gli occhi della tigre e invece siamo stati piatti e abbiamo fatto il solletico alla Fiorentina. Ritiro? Una decisione che ha preso squadra, non possiamo sottovalutare nulla, dobbiamo guardarci in faccia, stare insieme e dirci quello che dobbiamo dire, sfogarci e andare alla ricerca di soluzione, in questo momento non basta quello che stiamo facendo. La squadra deve cominciare a dire le cose in faccia".

SPORTAL.IT | 19-01-2020 11:25