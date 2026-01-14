Napoli, De Laurentiis furioso per Conte e pazzo di McTominay: la mossa per tenere lontane le big d’Europa

Il presidente, contrariato per i due turni di squalifica all’allenatore, valuta l’ipotesi ricorso. Dopo la doppietta all’Inter, via libera per il rinnovo di contratto dello scozzese

Aurelio De Laurentiis non ha preso affatto bene i due turni di squalifica comminati dal giudice sportivo ad Antonio Conte dopo l’espulsione rimediata dal tecnico del Napoli nella partita con l’Inter: il presidente sta valutando l’idea del ricorso. Intanto via libera al rinnovo di contratto di Scott McTominay: ADL vuole tenere lontane le big d’Europa.

Napoli, De Laurentiis arrabbiato per la squalifica di Conte

I due turni di squalifica con cui Antonio Conte è stato sanzionato dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata nella partita contro l’Inter hanno fatto infuriare Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli – secondo quanto riferito da il quotidiano Il Mattino – ritiene esagerata la sanzione nei confronti del proprio allenatore, che dovrà lasciare la panchina al vice Stellini nella gara di oggi contro il Parma e in quella di sabato con il Sassuolo. ADL ha pertanto ordinato ai suoi legali di verificare se ci sia la possibilità di presentare ricorso: per come è formulata la sentenza del giudice Mastandrea, però, la squalifica di Conte sembra inattaccabile.

McTominay incedibile per ADL

Alla furia per la punizione di Conte, però, De Laurentiis accompagna in questi giorni l’entusiasmo per i risultati raccolti dal Napoli nonostante i tanti infortuni e, soprattutto, per il rendimento di Scott McTominay, già MVP nell’anno del quarto scudetto e oggi sempre più un trascinatore degli azzurri. Le prestazioni dell’ex Manchester United potrebbero a breve attirare l’attenzione delle big d’Europa, ma per ADL McTominay è incedibile: ecco perché il presidente del Napoli ha dato il suo via libera al rinnovo di contratto del centrocampista scozzese.

La mossa per blindare McTominay

McT è attualmente legato al Napoli da un contratto con scadenza nel 2028 – quindi ancora piuttosto lontana nel tempo – e un ingaggio netto da 3 milioni di euro. Si tratta di una cifra alta, quindi, ma non della più alta dell’organico azzurro: Lukaku, De Bruyne, Hojlund, Lobotka e Politano guadagnano tutti di più del miglior giocatore della scorsa serie A. Per evitare che “McFratm” venga tentato dalle offerte provenienti dall’estero il Napoli ha intenzione di proporgli un rinnovo di contratto fino al 2030 (quando McTominay avrà 34 anni) accompagnato da un ricco aumento di stipendio.

Rinnovi, priorità a Rrahmani e Anguissa

L’operazione verrà condotta dal d.s. Manna dopo la fine del mercato di gennaio e l’ufficialità di altri due rinnovi in cantiere, quelli di Amir Rrahmani e Frank Anguissa, ma il Napoli spera di chiuderla prima della fine della stagione, proprio per evitare che le grandi d’Europa si presentino alla porta di McTominay con ricchi contratti e promesse di gloria lontano dal Vesuvio.