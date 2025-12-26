"Napoli, De Laurentiis ha fatto il delitto perfetto e a Conte sta bene", scoppia la bufera sul web

Fabio Ravezzani legge a modo suo il mercato a saldo zero cui è obbligato il club azzurro a gennaio, si scatena la polemica sui social

Il vocabolario del calciomercato si è arricchito di un neologismo in questa stagione, si tratta del mercato a saldo zero che per la sessione di gennaio Napoli e Pisa avranno l’obbligo di operare per una nuova norma introdotta dalla FIGC per monitorare la sostenibilità dei club. A chi supera la soglia imposta, viene disposta la non ammissione ai tesseramenti per la successiva sessione di mercato (estiva o invernale), o meglio l’ammissione a saldo zero. Il club può quindi fare comunque nuovi acquisti solo se la Lega Serie A verifica l’integrale copertura economico-finanziaria dei relativi impegni, che deve essere generata nella stessa sessione attraverso: cessioni di calciatori, altri trasferimenti, rinunce agli emolumenti, risoluzioni contrattuali. Finché il provvedimento rimane attivo, inoltre, non è possibile rinegoziare al rialzo gli ingaggi dei calciatori già in rosa.

Cos’è il mercato a saldo zero

Come spiega Calcioefinanza le misure possono essere revocate solo se la società dimostra di aver coperto l’eccedenza attraverso l’immissione di risorse proprie, che possono essere solo: versamenti in conto futuro aumento di capitale, o aumenti di capitale. Sarà dunque un mercato poco entusiasmante per i campioni d’Italia ma c’è chi ci vede del dolo…

La frecciata di Ravezzani

Una bordata arriva infatti da Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia scrive su X/twitter: “Il mercato limitato e a saldo zero del Napoli a gennaio è il delitto perfetto di ADL. In estate ha speso tanto per mettere insieme una rosa profonda e competitiva ed è giusto che chieda di valorizzarla. Ed è lo scenario comunicativo preferito da Conte che potrà lamentare una presunta inferiorità economica rispetto alle grandi del Nord. Che faranno più o meno lo stesso mercato suo ma senza essere obbligati dai parametri della Serie A (e senza dirlo apertamente)”.

Scoppia la polemica sui social

Fioccano le reazioni: “Conte in estate andrà via e lascerà il Napoli in mezzo alla m… da punto di visto economico (cosa che è già) e il Napoli tornerà nelle posizione che gli spettano tra il sesto e il decimo posto” e poi: “Pure a Natale va sputato veleno su Conte, sulla base di congetture vere e proprie, nonostante sia l’unico allenatore italiano ad aver già vinto un trofeo nella stagione in corso?” e anche: “Immagino che abbiate tutti capito il motivo perchè il Napoli avrà l’obbligo di fare un mercato a costi zero....scelta del Napoli che ammortizza il costo dei cartellini dei giocatori in maniera accelerata. Come solo le società sane fanno”

C’è chi scrive: “ADL non ha fatto nessun delitto perfetto. Chi sa la prassi di ADL,nel mercato di gennaio,anche in lotta per scudetto,ha sempre operato con acquisti in prestito ..e quelle poche volte che ha acquistato il cartellino,l’ha fatto semplicemente perché gli conveniva in quella sessione” e poi: “Il capolavoro che l’anno scorso Conte ha fatto con una rosa da metà classifica ed in più piena di infortuni non vi passa più, e quest’anno il fatto che si potrebbe ripetere non vi dà pace” e ancora: “Le squadre del Nord fanno mercato a fare debiti su debiti mentre il Napoli è una società sana con bilanci in regola”

Il web è scatenato: “Il Napoli ha bilanci così solidi che può comprare anche le strisciate. Questo valutazione è dovuta ad un parametro che nulla ha a che fare con la solidità della società, tanto è vero che ADL potrebbe adeguarsi ma ha deciso di non farlo perché non lo condivide. Comanda lui!” e poi: “I SOLDI veri in cassa li ha il Napoli, nè l’Inter, nè il Milan, nè la Juventus, i soldi veri in cassa li ha il Napoli. Poi si ricordi per noi il mercato non è e non sarà un problema. Basta che rientri chi sta fuori!” e infine: “Il Napoli non è una società sana, ma una società che basa i suoi introiti sui diritti TV. Ammortizza quindi il costo rosa in modo unico e differente, ma parametrato a come introita”