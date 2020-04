Napoli, De Laurentiis ha scelto il centravanti del futuro

Tra le società italiane più attese qualora il campionato riprendesse c’è il Napoli. La società del presidente De Laurentiis e di mister Rino Gattuso era in chiara ripresa al momento della sospensione, lanciata in una rimonta verso l’alta classifica con possibile mirino anche alla lotta per il quarto posto oltre che reduce dalla vittoria in casa dell’Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia.

Anche nel mercato che verrà il Napoli sembra destinato a recitare un ruolo da protagonista, sia sul fronte cessioni, con tanti big possibili partenti, e diversi nuovi innesti, oltre a quelli già conclusi, ovvero quello di Andrea Petagna dalla Spal e di Amid Kadri Rrhamani dal Verona.

Il pezzo pregiato della campagna acquisti dovrebbe arrivare dall’attacco, settore del campo in cui De Laurentiis ha deciso di concentrare i maggiori sforzi economici. La sorpresa è però legata al nome del grande obiettivo. Non Edinson Cavani, bensì Ciro Immobile, almeno secondo quanto riportato da Sky Sport. Nelle scorse settimane si era sparsa la voce di una trattativa in essere tra il Napoli e i rappresentanti dell’uruguaiano, che ha sempre nel cuore la maglia e i tifosi azzurri e che è ricambiato dai sostenitori del Napoli nonostante la partenza direzione Psg nel 2013, ma l’ipotesi non scalda De Laurentiis e la società.

Si preferisce infatti puntare su un profilo più giovane quale il super bomber della Lazio, già due volte capocannoniere del campionato e attualmente lanciatissimo al comando della classifica dei marcatori grazie all’incredibile score di 27 reti in 26 presenze. Va da sé che anche solo la trattativa scatenerebbe suggestioni e fantasie, essendo Immobile napoletano doc ed essendo nota quella sorta di maledizione che grava sui giocatori indigeni che indossano la maglia del Napoli, incapaci di lasciare tracce profonde dai tempi dei fratelli Cannavaro, con la parziale eccezione di Fabio Quagliarella.

Immobile prenderebbe il posto di Arkadiusz Milik, destinato alla partenza visto il mancato raggiungimento dell’accordo per il rinnovo, e potrebbe formare un attacco da urlo con Dries Mertens, qualora il belga firmasse il prolungamento.

Dall’altra parte convincere la Lazio e il presidente Lotito a lasciar partire uno dei propri simboli sembra un’impresa ai limiti dell’impossibile, considerando le ambizioni del club biancoceleste, in lotta per lo scudetto e ormai virtualmente certo di partecipare alla prossima Champions League e visto che Immobile è sotto contratto con i capitolini fino al 2023.

