Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli deve cambiare marcia: il presidente incontra Allegri e Manna a Castel Volturno. Con il Frosinone è vietato sbagliare

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La presenza di Aurelio De Laurentiis per far capire a tutti cosa c’è in palio. Il Napoli di Massimiliano Allegri si trova già nella condizione di non poter più sbagliare e il presidente partenopeo ha deciso di far visita al centro di allenamento di Castel Volturno, non esattamente una visita di piacere, neanche un momento di scontro ma la constatazione che dopo la sosta per le nazionali a cominciare già dal match con il Frosinone, non ci saranno più margini di errori.

L’incontro a Castel Volturno

La sosta, lunghissima per dare spazio alle nazionali, è stato il momento per tirare il fiato. Ma ora che si avvicina la conclusione è anche il momento di fare i conti con quello che è stato e con quello che deve essere. L’avvio di stagione del Napoli è stato tutto tranne che idilliaco e oggi a Castel Volturno, il presidente De Laurentiis ha voluto incontrare Massimiliano Allegri e Giovanni Manna. Qualche rivelazione sul motivo di questa decisione arriva da SportMediaset che scrive che il patron partenopeo ha voluto testare il polso alla squadra in vista della sfida con il Frosinone ma avrebbe anche fatto passare il messaggio che contro i ciociari non si può sbagliare e che il momento di cambiare marcia è già arrivato.

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Allegri verso un nuovo modulo

La presenza di De Laurentiis sarà servita come stimolo in più, in casa Napoli non è ancora la fase dell’allarme ma di sicuro non è poi così lontana. La partita con il Frosinone è un test chiave e Massimiliano Allegri lo sa bene. Nelle settimane dedicate alla nazionale, il tecnico toscano avrebbe anche pensato a un cambio modulo con il ritorno al passato e la tentazione di tornare a quella difesa a tre che è sempre stata il suo marchio di fabbrica, ma esperimenti del genere senza avere neanche gli “attori protagonisti” a disposizione potrebbero essere rimandati anche alle prossime gare.

La doppia tegola per Max

Le pause per la nazionale possono essere l’occasione per ricaricare le batterie ma in alcuni casi sono anche foriere di brutte notizie. Il Napoli e Massimiliano Allegri aggiungono alla lista degli infortunati altri due nomi: quelli di Favasuli e Olivera creando un’emergenza nel reparto degli esterni difensivi. Il giovane difensore italiano si è fatto male nel match dell’Under 21 contro l’Armenia riportando un trauma muscolare al retto femorale della coscia destra, ieri è stata la volta di Mathias Olivera fermarsi. Per il giocatore uruguaiano lesione distrattiva al muscolo otturatore destro e rientro anticipato in Italia. Buone notizie arrivano invece da McTominay che tra domani e mercoledì dovrebbe sottoporsi alle visite mediche per ottenere l’idoneità sportiva dopo l’intervento al cuore.