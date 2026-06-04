Napoli: De Laurentiis mostra l’uscita a Lukaku e De Bruyne, silenzio su Allegri e frecciate a Spalletti e Conte

Nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro il presidente liquida con una battuta velenosa le dichiarazioni dei due calciatori

Solite tappe per il ritiro estivo e solito Aurelio De Laurentiis per il Napoli: nella conferenza stampa della pre-season azzurra, che si svolgerà come sempre tra Dimaro e Castel di Sangro, il presidente ha liquidato con una battuta velenosa le dichiarazioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, aprendo al loro addio. Davanti ai giornalisti ADL ha dribblato le domande su Massimiliano Allegri, mentre non sono mancate le frecciate agli ex allenatori Luciano Spalletti e Antonio Conte.

De Laurentiis in silenzio su Allegri

Il tema della conferenza stampa sono i ritiri della pre-season del Napoli in programma a Dimaro (17-27 luglio) e Castel di Sangro (probabilmente 30 luglio-13 agosto), ma Aurelio De Laurentiis non poteva sottrarsi alle domande di più stretta attualità, a cominciare da quelle relative all’arrivo di Massimiliano Allegri. “Posso presentare l’allenatore quando i regolamenti me lo permettono – ha dichiarato ADL senza nominare il tecnico toscano, ancora alle prese con la trattativa col Milan per la buonuscita successiva al suo esonero -. Non vado fuori dalle regole, posso non essere d’accordo perché le regole possono diventare stantie, ma visto che accettiamo di partecipare a un concorso con delle regole, allora le rispettiamo”.

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La frecciata di De Laurentiis a Spalletti

Rispondendo alle giornate dei giornalisti, però, De Laurentiis non s’è lasciato scappare l’occasione di pungere gli ex allenatori del Napoli. Immancabile ormai la punzecchiatura nei confronti di Luciano Spalletti, evocato (anche qui senza nominarlo) quando ADL ha parlato del proprio futuro nel club: “Io ho vinto anche con un allenatore che Italia non aveva vinto nulla, solo in Russia – ha detto il numero uno del Napoli – . Fino a quando vedrete la mia faccia, potrete stare tranquilli”.

De Laurentiis punge Conte

Meno diretta, invece, la stoccata nei confronti di Antonio Conte, con cui De Laurentiis ha conservato comunque un ottimo rapporto, al punto da trascorrere qualche giorno di vacanza insieme nella scorsa settimana. Difficile non pensare al salentino, però, quando ADL ha fatto riferimento alla Champions League. “Per me è importante sia il campionato che l’Europa. Io dissi un anno fa che avrei puntato all’Europa, non è andata bene, ce ne siamo fatti una ragione ma siamo arrivati secondi”, ha dichiarato il presidente del Napoli alludendo all’eliminazione alla phase league della squadra di Conte.

Altra frecciata, poi, è arrivata parlando delle rotazioni dei giocatori, che Conte ha spesso limitato e che invece secondo ADL risultano necessarie per restare competitivi su due fronti. “La valorizzazione dei giocatori passa dal fatto che questi calciatori giochino – ha aggiunto De Laurentiis – . C’è una componente sia nel loro cervello che nelle loro gambe. Se non li fai giocare nasce la depressione…”. E poi, ancora: “Se dico all’allenatore ‘Vai tranquillo, è un gioco, ci dobbiamo divertire e dobbiamo far divertire i nostri tifosi’… Ma perché poi deve fare i cambi così tardi? Anche perché ormai si gioca 50 minuti per tempo”.

ADL mostra l’uscita a Lukaku e De Bruyne

La risposta più netta, invece, De Laurentiis l’ha riservata al futuro di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne: nei giorni scorsi Big Rom ha dichiarato di voler restare in azzurro, KDB ha chiesto che il Napoli giochi un calcio offensivo per rimanere. “Hanno fatto entrambi delle affermazioni accettabili o contestabili, vedremo quando ci metteremo a lavorare cosa avranno da dire, vediamo anche cosa ne penserà l’allenatore”, la premessa di ADL che, però, poi ha di fatto mostrato l’uscita ai due campioni belgi: “Se dovranno andare via andranno via, là fuori è pieno di calciatori…”.