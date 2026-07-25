Napoli, De Laurentiis maglietta autocelebrativa e shorts a Dimaro. Si rivede Neres, Di Lorenzo incorona Vergara

È un Aurelio De Laurentiis inedito quello che si concedere un pomeriggio in tribuna a stretto contatto con i tifosi a Diramo. Circondato dal calore di circa 1.500 supporter, il patron azzurro si è goduto la seduta agli ordini di Massimiliano Allegri tra cori e applausi. A sorprendere è il look sfoggiato dal numero uno del club partenopeo che si è concesso una pausa da giacca, camicia e cravatta d’ordinanza e, come un turista qualunque, ha scelto di indossare shorts neri e una maglietta a dir poco sopra le righe. Sulla t-shirt, che fa parte la linea Admin del club azzurro, è riportata infatti l’immagine del famoso meme “Absolute Cinema”. Il volto però non è quello di Martin Scorzese, ma quello dello stesso… ADL.

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