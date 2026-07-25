Napoli, De Laurentiis maglietta autocelebrativa e shorts a Dimaro. Si rivede Neres, Di Lorenzo incorona Vergara
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Napoli, De Laurentiis maglietta autocelebrativa e shorts a Dimaro
È un Aurelio De Laurentiis inedito quello che si concedere un pomeriggio in tribuna a stretto contatto con i tifosi a Diramo. Circondato dal calore di circa 1.500 supporter, il patron azzurro si è goduto la seduta agli ordini di Massimiliano Allegri tra cori e applausi. A sorprendere è il look sfoggiato dal numero uno del club partenopeo che si è concesso una pausa da giacca, camicia e cravatta d’ordinanza e, come un turista qualunque, ha scelto di indossare shorts neri e una maglietta a dir poco sopra le righe. Sulla t-shirt, che fa parte la linea Admin del club azzurro, è riportata infatti l’immagine del famoso meme “Absolute Cinema”. Il volto però non è quello di Martin Scorzese, ma quello dello stesso… ADL.
Neres torna a correre in campo dopo l'infortunio
Nella giornata di lavoro si è rivisto finalmente correre in campo David Neres, che prosegue nel suo percorso di recupero dopo il grave infortunio alla caviglia che lo ha costretto a saltare tutto il 2026. Allenamento personalizzato per l’ex Ajax, ma segnali incoraggianti per Allegri in vista della nuova stagione.
Di Lorenzo elogia Vergara
In giornata è arrivata poi l’ufficialità del rinnovo del contratto di Vergara. Un accordo importante, che lega il giovane talento all’azzurro fino al 2031, con clausole che potrebbero estenderlo fino al 2034. Della notizia ha voluto parlare anche capitan Di Lorenzo, che in conferenza stampa ha incornato il compagno di squadra. “Sono molto contento. Ha avuto difficoltà, ma ha dimostrato di poter essere importante. Deve continuare a lavorare e a non accontentarsi, ma la testa è quella giusta. Senza dimenticare che è un napoletano tifoso del Napoli… spero un giorno possa diventare capitano. Ora, però, ci sono io…”, conclude l’ex Empoli con il sorriso sul volto.