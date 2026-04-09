Napoli, De Laurentiis non molla Conte: scelta la data per l’incontro sul futuro e il primo regalo dal mercato

Il presidente deciso a convincere il tecnico che il suo futuro è all’ombra del Vesuvio: il meeting si terrà in un giorno particolare, ADL vuole presentarsi col primo colpo della campagna acquisti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Aurelio De Laurentiis ha già dichiarato che non tratterrà Antonio Conte se questi gli chiederà di lasciare il Napoli per tornare a essere il c.t. dell’Italia, ma ciò non vuol dire che il presidente si sia già rassegnato all’addio del tecnico: ADL ha fissato la data dell’incontro in cui proverà a convincere l’allenatore a restare, corteggiandolo magari col primo regalo dal mercato.

Napoli, De Laurentiis non molla Conte

La panchina del Napoli o quella dell’Italia: cosa sceglierà Antonio Conte a fine stagione? In attesa di mosse concrete da parte di una Figc che attende di eleggere il suo nuovo presidente, il nome del tecnico salentino resta in cima alla lista dei possibili pretendenti al ruolo di c.t., nonostante abbia ancora un anno di contratto con il club partenopeo. Aurelio De Laurentiis, d’altra parte, ha chiarito che lascerà libero Conte se questi dovesse chiedergli di voler tornare ad allenare la Nazionale: ciò, però, non significa che ADL non abbia intenzione di fare di tutto per convincere Conte che, per un personaggio ambizioso come lui, allenare il Napoli è in fondo meglio che fare il commissario tecnico di un’Italia da rilanciare.

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De Laurentiis, dove e quando parlerà con Conte

Secondo il Corriere dello Sport De Laurentiis non ha però intenzione di fare pressione in questo momento su Conte, il presidente si fida totalmente del suo allenatore, con cui nutre un rapporto d’amicizia, e ha rimandato ogni discorso riguardante la sua permanenza al Napoli al termine della stagione. Per la precisione, al 25 maggio, ovvero subito dopo la fine del campionato: in quella data ADL incontrerà Conte ad Ischia in un meeting che avrà come argomento centrale il futuro dell’allenatore e quello del Napoli.

I regali per Conte: contratto e Rios

Per corteggiare Conte e convincerlo a restare, De Laurentiis potrebbe presentarsi all’incontro con due regali: il primo è il rinnovo, d’altra parte è noto che il presidente del Napoli vorrebbe estendere il legame con l’allenatore salentino ben oltre giugno 2027, termine in cui è fissata la scadenza attuale del suo contratto. Il secondo, invece, arriverebbe dal mercato: secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il Napoli ha avviato una trattativa col Benfica per Richard Rios, 25enne tuttocampista colombiano dichiarato cedibile dal club lusitano, che per lui chiede 35 milioni di euro.

Rios per il post-Anguissa

Rios è un giocatore ancora giovane, ma che ha già dimostrato il suo valore in Europa: tra i 5 gol segnati quest’anno, anche uno proprio al Napoli nel 2-0 incassato dagli azzurri al Da Luz in Champions League. Parliamo di un nazionale colombiano dalla grande personalità, forte fisicamente e tecnicamente, un vero centrocampista “box to box” che potrebbe aiutare il Napoli a digerire l’eventuale partenza di un big dell’organico attuale come Frank Anguissa o Stanislav Lobotka, entrambi “spremuti” da Conte nell’ultimo biennio e alle prese con diversi infortuni. Un acquisto da top club per spingere il tecnico a preferire un Napoli sempre più ambizioso a un’Italia da ricostruire.