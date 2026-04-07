Napoli, De Laurentiis non vuole un caso Spalletti: idee chiare se Conte lascia per l’Italia, il sogno è Fabregas 

Il presidente non vuole farsi trovare impreparato come due anni fa: in caso di addio dell’allenatore vuole puntare sul tecnico catalano del Como

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Aurelio De Laurentiis è convinto che Antonio Conte non tornerà ad essere il c.t. dell’Italia, ma in caso contrario non vuole farsi trovare impreparato e ripetere l’errore commesso due anni fa con Luciano Spalletti, il cui addio sorprese il Napoli: il presidente ha già una sua lista di successori del tecnico salentino, in cima c’è Cesc Fabregas.

Napoli, Conte e l’errore commesso con Spalletti

Il sogno Fabregas

Le alternative da Italiano a Grosso

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Napoli, Conte e l’errore commesso con Spalletti

Antonio Conte ha un altro anno di contratto con il Napoli e Aurelio De Laurentiis si augura che il tecnico salentino voglia rispettarlo. Tuttavia il numero uno del club partenopeo ha già chiarito che non tratterrà il suo allenatore nel caso in cui questi gli chiedesse di lasciarlo andare per tornare ad essere il c.t. dell’Italia. E questa scelta ha già portato ADL a lavorare al nome del possibile successore di Conte sulla panchina del Napoli: il presidente del club partenopeo non vuole ripetere l’errore di due anni fa, quando la scelta di Luciano Spalletti di lasciare gli azzurri dopo lo scudetto lo prese quasi di sorpresa, obbligandolo a virare poi su una scelta rivelatasi poi disastrosa come quella di Rudi Garcia.

Il sogno Fabregas

Giovane, in grado di centrare l’obiettivo minimo della qualificazione alla Champions League, capace di ruotare tutti gli elementi della rosa e di valorizzare l’organico: questo l’identikit del tecnico che De Laurentiis sta cercando. Una descrizione che, secondo Sport Mediaset, porta dritto a Cesc Fabregas: l’allenatore del Como sarebbe infatti il sogno di De Laurentiis per il Napoli del futuro, in caso di addio di Conte. Un sogno, sia chiaro, complicato da realizzare: Fabregas è legato al Como da un contratto con scadenza nel 2028 ed è al centro della programmazione tecnica del club lariano.

Le alternative da Italiano a Grosso

Dietro di Fabregas ci sarebbero poi quattro tecnici di casa nostra. In prima fila Vincenzo Italiano, che De Laurentiis stima da tempo per la sua capacità di dare spazio a tutti i giocatori a sua disposizione e, al tempo stesso, di dare un gioco ben definito alla propria squadra. Alte anche le quotazioni di Francesco Farioli, allenatore vicino a vincere il titolo portoghese col Porto – è primo con 5 punti di vantaggio sullo Sporting, che ha però una gara in meno – dopo aver mancato di un soffio quello in Eredivisie con l’Ajax. Infine, a De Laurentiis piacciono molto anche Fabio Grosso e Daniele De Rossi, protagonisti di una stagione positiva in serie A rispettivamente con Sassuolo e Genoa.